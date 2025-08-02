Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Untungkan Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |09:57 WIB
Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Untungkan Timnas Indonesia?
Hasil timnas Arab Saudi vs Irak bisa pengaruhi peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Stad Doha)
A
A
A

JIKA Timnas Arab Saudi dan Irak bermain imbang di matchday pamungkas Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apakah Timnas Indonesia diuntungkan? Babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di Qatar dan Arab Saudi pada 9-15 Oktober 2025.

Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Irak dan tuan rumah Arab Saudi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi di Jeddah pada matchday pertama Grup B pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB.

Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

Selanjutnya pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB, Timnas Indonesia menantang Irak di matchday kedua Grup B. Secara fisik, skuad asuhan Patrick Kluivert praktis terkuras karena melakoni dua pertandingan hanya dalam tiga hari.

Sementara itu, Arab Saudi diuntungkan. Skuad asuhan Herve Renard memiliki jeda lima hari antara pertandingan pertama dan kedua. Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- baru akan menjalani laga kedua melawan Irak di matchday pamungkas Grup B pada Rabu 15 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB.

1. Timnas Indonesia Fokus ke Diri Sendiri

Daripada pusing memikirkan jadwal pertandingan, ada baiknya Timnas Indonesia fokus ke diri sendiri. Sebab, jika menang atas Arab Saudi dan Irak, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026!

Timnas Indonesia dipastikan lolos Piala Dunia 2026 lebih dulu ketimbang Arab Saudi dan Irak karena koleksi enam angka takkan mengusik mereka dari puncak klasemen. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026.

 

