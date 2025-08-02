Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jalani Pemulihan Cedera Lutut, Arkhan Fikri Dapat Wejangan dari Gerald Vanenburg

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |00:37 WIB
Jalani Pemulihan Cedera Lutut, Arkhan Fikri Dapat Wejangan dari Gerald Vanenburg
Arkhan Fikri mendapat suntikan motivasi dari pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Arkhan Fikri mendapat suntikan motivasi dari pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg. Hal itu dilakukan agar sang anak asuh tetap bersemangat selama menjalani pemulihan cedera lutut.

Pemain Arema FC itu tidak bisa tampil maksimal dalam Piala AFF U-23 karena mengalami cedera. Alhasil, Skuad Garuda Muda gagal menjadi juara usai kalah 0-1 dari Timnas Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB.

1. Pesan Gerald Vanenburg

Gerald Vanenburg usai laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Arkhan menceritakan Vanenburg tidak berhenti memberikan motivasi kepadanya yang sedang pemulihan cedera. Berkat hal itu, ia optimistis menjalani perawatan hingga sembuh.

"Ya semangat lah," kata Arkhan soal pesan dari Vanenburg di ruang ganti usai laga, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Gelandang berusia 20 tahun itu mengatakan cedera yang dialaminya bukan kambuhan, tetapi baru di Piala AFF U-23. Jadi, Arkhan optimistis bisa dituntaskan sepenuhnya karena terhitung belum terlalu parah. 

 

