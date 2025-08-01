Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kadek Arel Ungkap Karakter Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg: Tegas dan Disiplin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |22:48 WIB
Pemain Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel. (Foto: Instagram/arelpriyatnaa_)
Pemain Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel. (Foto: Instagram/arelpriyatnaa_)
A
A
A

JAKARTA - Kapten Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel, membeberkan karakter pelatihnya, Gerald Vanenburg. Ia mengakui legenda sepak bola asal Belanda itu adalah sosok pelatih yang tegas dan disiplin.

Kadek Arel merupakan pemain andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Vanenburg bahkan mempercayainya menjabat ban kapten Garuda Muda selama ajang tersebut.

1. Banyak Pengalaman

Hal ini tidak mengherankan, mengingat Kadek Arel kaya akan pengalaman berseragam tim nasional, menjadi langganan timnas sejak U-16 hingga U-23, dan sudah promosi ke skuad senior.

Kadek Arel sudah dilatih oleh banyak pelatih kawakan, mulai dari Indra Sjafri hingga Shin Tae-yong, dan yang terbaru adalah Vanenburg. Dengan pengalaman itu, Kadek Arel tahu karakter-karakter setiap pelatih.

“Ya bagi saya semua pelatih pasti memiliki perbedaan karakter. Di mana saya juga sering dilatih oleh berbagai pelatih yang ada di U-19 kemarin, di Bali United juga,” kata Kadek Arel di Jakarta, dikutip Jumat (1/8/2025).

Kadek Arel. (Foto: Instagram/arelpriyatnaa_)
Kadek Arel. (Foto: Instagram/arelpriyatnaa_)

2. Ungkap Karakter Gerald Vanenburg

Pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan setiap pelatih memiliki karakter yang berbeda. Disinggung soal Vanenburg, ia mengakui pelatih asal Belanda itu adalah sosok yang tegas dan disiplin, tetapi ia merasa cukup cocok dengan sosok 61 tahun tersebut.

“Itu saya melihat Coach Gerald pelatih yang tegas dan disiplin juga. Dan kita sebagai pemain muda juga sangat cocok dengan Coach seperti beliau Coach Gerald,” sambung Kadek Arel.

 

