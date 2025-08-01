Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fadly Alberto Lihat Timnas Indonesia U-17 Terus Catatkan Progres: Ada Program Khusus

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |03:35 WIB
Fadly Alberto Lihat Timnas Indonesia U-17 Terus Catatkan Progres: Ada Program Khusus
Fadly Alberto Hengga (10) melihat Timnas Indonesia U-17 terus mencatatkan progres (Foto: PSSI)
PENGGAWA Timnas Indonesia U-17, Fadly Alberto Hengga, melihat skuadnya terus catatkan progres. Apalagi, materi dan menu latihan semakin padat.

Timnas Indonesia U-17 sedang melakoni pemusatan latihan (TC) guna persiapan Piala Dunia U-17 2025. Pada tahap pertama, pemusatan latihan sudah berlangsung di Bali sejak 7 Juli.

1. Program Latihan

Fadly Alberto berlaga di Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)

Sebanyak 30 pemain mengikuti tahapan ini. Fadly termasuk di dalamnya. Striker berusia 17 tahun itu mengatakan senang dengan perkembangan latihannya, ditambah ada program-program khusus yang menunjang progresnya. 

"Kalau kondisi fisik cukup baik karena latihan sudah berlangsung dari Kuta hingga pindah ke Bali United Training Center saat ini," ujar Fadly dikutip dari laman resmi Bali United, Jumat (1/8/2025).  

"Progres meningkat karena kami juga terkadang menjalani program latihan dua kali sehari dan mengevaluasi kekurangan kami di lapangan,” tambah pemain berdarah Papua itu.

Pemusatan latihan di Bali akan berlangsung hingga 6 Agustus 2025. Setelah itu, Putu Panji dan kolega akan bertolak ke Medan, Sumatra Utara, untuk menjalani turnamen uji coba.

 

