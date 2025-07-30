Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 TC di UEA dan Spanyol!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |23:17 WIB
Timnas indonesia U-17 berlatih serius jelang ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025. (Foto; AFC)
Timnas indonesia U-17 berlatih serius jelang ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025. (Foto; AFC)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 dijadwalkan menjalani pemusatan latihan (TC) di Uni Emirat Arab (UEA) dan Spanyol jelang turun di Piala Dunia U-17 2025 Qatar pada 3-27 November 2025. Konfirmasi itu disampaikan langsung pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto.

 “Memang saat ini bukan skuad akhir kami menuju Piala Dunia U-17 2025 karena selanjutnya masih ada TC di Spanyol, Jogja dan Dubai rencana kami,” kata Nova Arianto, Okezone mengutip dari  laman resmi Bali United, Rabu (30/7/2025).

Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Piala Dunia U-17 2025. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Piala Dunia U-17 2025. (Foto: PSSI)

“Skuad akhir kami akan dilihat terakhir di sana,” lanjut pelatih yang membawa Timnas Indonesia U-17 lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

1. Promosi dan Degradasi Pemain Masih Berlaku

Berhubung TC masih berlangsung lama, proses rekrutmen pemain masih terjadi. Berhubung menggunakan sistem promosi-degradasi, peluang pemain diaspora tambahan gabung Timnas Indonesia U-17 masih terbuka.

Saat ini, Timnas Indonesia U-23 berlatih di Bali dari 8 Juli hingga 6 Agustus 2025.. Setelah itu, Putu Panji dan kolega akan bertolak ke Medan, Sumatera Utara untuk menjalani turnamen uji coba. Turnamen ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-17 sebelum tampil di Piala Dunia U-17 2025.

2. Timnas Indonesia U-23 Tantang 3 Peserta Piala Dunia U-17 2025

Di turnamen yang dilangsungkan di Medan, ada tiga tim yang akan dihadapi Timnas Indonesia U-17 yakni Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Ketiga tim ini merupakan peserta Piala Dunia U-17 2025.

 

