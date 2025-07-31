Hasil Perth Glory vs AC Milan di Laga Uji Coba Pramusim 2025: Rossoneri Pesta Gol 9-0!

PERTH – AC Milan pesta gol ke gawang klub asal Australia, Perth Glory di laga uji coba pramusim 2025, pada Kamis (31/7/2025) malam WIB. Bermain di HBF Park, Perth, Australia, tim berjuluk Rossoneri itu tepatnya menang dengan skor 9-0.

Noah Okafor tampil apik hingga mencetak dua gol (23’, 27’) untuk Milan. Sisa golnya masing-masing dicetak satu oleh Filippo Terracciano (3’), Christian Comotto (29’), Samual Chukwueze (31’), Rafael Leao (46’, 86’), Samuele Ricci (58’), Yunus Musah (80’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Milan tampil beringas sejak menit pertama. Bagaimana tidak, laga baru berjalan tiga menit Terracciano langsung mencatatkan namanya di papan skor.

Setelahnya giliran Okafor yang mencuri perhatian. Dua gol berhasil dicetak Okafor dalam waktu empat menit saja di menit 23 dan 27.

Lalu ketika Milan sudah unggul 3-0, gol kembali tercipta di menit 29 berka aksi Comotto. Sebelum babak pertama berakhir, Chukwueze juga berhasil mencetak gol pada menit 31 dan menutup babak pertama dengan skor 5-0.

Perth Glory vs AC Milan. (Foto: Instagram/acmilan)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Milan tak mengendurkan serangan. Terbukti babak kedua baru berjalan satu menit, Rafael Leao sukses menjebol gawang Perth Glory.

Lalu gol-gol kembali tercipta melalui aksi Samuele Ricci (58’), Yunus Musah (80’), dan Leao lagi pada menit 86. Setelahnya gol tak terjadi lagi. Milan berhasil menang 9-0 atas Perth Glory.