HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Gerald Vanenburg Takjub dengan Gairah Sepakbola Asia Tenggara, Bandingkan dengan Eropa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |04:05 WIB
Kisah Gerald Vanenburg Takjub dengan Gairah Sepakbola Asia Tenggara, Bandingkan dengan Eropa
Gerald Vanenburg jadi pelatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
KISAH Gerald Vanenburg menarik diulas. Dia mengaku takjub dengan gairah sepakbola di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Bahkan, Vanenburg sampai membandingkannya dengan Eropa. Hal ini dilakukannya usai menyaksikan langsung antusiasme tinggi terhadap sepakbola sejak dirinya jadi pelatih Timnas Indonesia U-23.

Gagal Juara Piala AFF U-23 2025, Erick Thohir: Timnas Indonesia U-23 Sudah Berbuat Maksimal

1. Gerald Vanenburg Takjub

Gerald Vanenburg mengaku takjub dengan gairah sepakbola Asia Tenggara, meskipun levelnya kelompok umur. Dia pun semakin bersemangat bertugas menangani skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23.

Gairah itu dia rasakan saat memimpin perjuangan Timnas Indonesia U-23 dalam Piala AFF U-23 2025. Dalam ajang itu, timnya harus puas menempati posisi kedua.

Jens Raven dan kolega harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-1 dalam laga final Piala AFF U-23 2025. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025.

 

