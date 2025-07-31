Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Gerald Vanenburg Butuh Waktu Bangun Kekuatan Timnas Indonesia U-23: Kami Baru Persiapan 3 Minggu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |01:05 WIB
Curhat Gerald Vanenburg Butuh Waktu Bangun Kekuatan Timnas Indonesia U-23: Kami Baru Persiapan 3 Minggu
Gerald Vanenburg jadi pelatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, curhat usai gagal bawa tim juara Piala AFF U-23 2025. Dia mengaku butuh waktu bangun kekuatan di Timnas Indonesia U-23.

Tetapi, hal itu tidak dialaminya jelang Piala AFF U-23 2025. Dia mengaku hanya punya waktu 3 minggu untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Timnas Indonesia U-23 Jadi Runner-Up

Timnas Indonesia U-23 harus puas hanya menjadi runner-up Piala AFF U-23 2025. Sebab, Garuda Muda kalah 0-1 dari Vietnam U-23 di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB.

Gerald pun beberkan penyebabnya. Dia membahas soal persiapan Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, untuk membangun sebuah tim yang tangguh, tidak bisa instan.

"Tentu saja kami harus meningkatkan level. Akan tetapi hei, kami baru tiga minggu di pramusim, kita melakukan pemusatan latihan," kata Gerald usai laga final.

"Setelah itu kami bermain beberapa pertandingan, dan saya pikir kita melakukannya dengan cukup baik," tambanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.jpg
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/kalidou_koulibaly.jpg
Koulibaly Nyaris Gabung Manchester United, Tapi Dihalangi Ancelotti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement