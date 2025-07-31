Curhat Gerald Vanenburg Butuh Waktu Bangun Kekuatan Timnas Indonesia U-23: Kami Baru Persiapan 3 Minggu

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, curhat usai gagal bawa tim juara Piala AFF U-23 2025. Dia mengaku butuh waktu bangun kekuatan di Timnas Indonesia U-23.

Tetapi, hal itu tidak dialaminya jelang Piala AFF U-23 2025. Dia mengaku hanya punya waktu 3 minggu untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U-23.

1. Timnas Indonesia U-23 Jadi Runner-Up

Timnas Indonesia U-23 harus puas hanya menjadi runner-up Piala AFF U-23 2025. Sebab, Garuda Muda kalah 0-1 dari Vietnam U-23 di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB.

Gerald pun beberkan penyebabnya. Dia membahas soal persiapan Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, untuk membangun sebuah tim yang tangguh, tidak bisa instan.

"Tentu saja kami harus meningkatkan level. Akan tetapi hei, kami baru tiga minggu di pramusim, kita melakukan pemusatan latihan," kata Gerald usai laga final.

"Setelah itu kami bermain beberapa pertandingan, dan saya pikir kita melakukannya dengan cukup baik," tambanya.