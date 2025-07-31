Hasil Arsenal vs Tottenham Hotspur di Laga Uji Coba Pramusim 2025: The Gunners Dipermalukan 0-1

KOWLOON – Arsenal dipermalukan Tottenham Hotspurs di laga uji coba pramusim 2025, pada Kamis (31/7/2025) malam WIB. Bermain di Kai Tak Sports Park, Kowloon, Hong Kong, tim berjuluk The Gunners itu tepatnya kalah dengan skor 0-1.

Satu-satunya gol yang tercipta di laga derby London Utara tersebut dicetak oleh pemain Tottenham, Pape Matar Sarr pada menit ke-45. Arsenal yang tampil lebih dominan nyatanya tak bisa berbuat banyak.

Jalannya Pertandingan

Tottenham Hotspur menunjukkan performa yang menjanjikan dalam derby London Utara pramusim ini. Mereka berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya di babak pertama dan tampil kukuh di babak kedua.

Kemenangan akhirnya datang berkat lesakan jarak jauh Pape Matar Sarr di pengujung babak pertama. Gol ini cukup untuk mengamankan kemenangan bagi tim asuhan Thomas Frank.

Arsenal vs Tottenham Hotspur. (Foto: Instagram/spursofficial)

Di sisi lain, Arsenal tidak menunjukkan performa terbaik mereka setelah 10 menit pertama pertandingan. Meskipun ini hanyalah laga "persahabatan" pramusim, Mikel Arteta tentu akan mengharapkan penampilan yang jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya.

Meski kalah, Arteta kemungkinan akan menggunakan pertandingan ini sebagai evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sebelum musim kompetisi resmi dimulai.