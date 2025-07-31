Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Arsenal vs Tottenham Hotspur di Laga Uji Coba Pramusim 2025: The Gunners Dipermalukan 0-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |20:42 WIB
Hasil Arsenal vs Tottenham Hotspur di Laga Uji Coba Pramusim 2025: <i>The Gunners</i> Dipermalukan 0-1
Suasana Arsenal vs Tottenham Hotspur. (Foto: Instagram/spursofficial)
A
A
A

KOWLOON Arsenal dipermalukan Tottenham Hotspurs di laga uji coba pramusim 2025, pada Kamis (31/7/2025) malam WIB. Bermain di Kai Tak Sports Park, Kowloon, Hong Kong, tim berjuluk The Gunners itu tepatnya kalah dengan skor 0-1.

Satu-satunya gol yang tercipta di laga derby London Utara tersebut dicetak oleh pemain Tottenham, Pape Matar Sarr pada menit ke-45. Arsenal yang tampil lebih dominan nyatanya tak bisa berbuat banyak.

Jalannya Pertandingan

Tottenham Hotspur menunjukkan performa yang menjanjikan dalam derby London Utara pramusim ini. Mereka berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya di babak pertama dan tampil kukuh di babak kedua.

Kemenangan akhirnya datang berkat lesakan jarak jauh Pape Matar Sarr di pengujung babak pertama. Gol ini cukup untuk mengamankan kemenangan bagi tim asuhan Thomas Frank.

Arsenal vs Tottenham Hotspur. (Foto: Instagram/spursofficial)
Arsenal vs Tottenham Hotspur. (Foto: Instagram/spursofficial)

Di sisi lain, Arsenal tidak menunjukkan performa terbaik mereka setelah 10 menit pertama pertandingan. Meskipun ini hanyalah laga "persahabatan" pramusim, Mikel Arteta tentu akan mengharapkan penampilan yang jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya.

Meski kalah, Arteta kemungkinan akan menggunakan pertandingan ini sebagai evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sebelum musim kompetisi resmi dimulai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180440/nathan_tjoe_a_on-QMv2_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Jay Idzes Bantu Sassuolo Menang atas Cagliari, Nathan Tjoe A-On Cetak Gol Perdana untuk Willem II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407/inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638935/7500-peserta-siap-ramaikan-ajang-lari-pln-electric-run-2025-ehx.webp
7.500 Peserta Siap Ramaikan Ajang Lari PLN Electric Run 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Hasil Hylo Open 2025: Fajar/Fikri Disingkirkan Wakil Malaysia di Perempat Final 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement