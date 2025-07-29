Patrick Kluivert Bahagia, Mauro Zijlstra Cetak 6 Gol Sekaligus Bantu FC Volendam Menang 17-0!

Mauro Zijlstra mencetak enam gol saat FC Volendam menang 17-0 atas sang lawan semalam. (Foto: Instagram/@fcvolendam)

PATRICK Kluivert dijamin bahagia saat ini. Sebab, calon penyerang Timnas Indonesia Mauro Zijlstra mencetak enam gol saat sang klub, FC Volendam, menang 17-0 atas klub amatir asal Belanda, Beemster, di laga uji coba pada Senin 28 Juli 2025.

“FC Volendam menang 17-0 atas Beemster di laga uji coba pada Senin malam. Gol-gol dicetak Mauro Zijlstra Mauro Zijlstra (6x), Jesper Tielemans (3x), Robin van Cruijsen (3x), Gibson Yah (2x), Key-Shawn Wong-A-Soij, Luca Blondeau dan Precious Ugwu,” tulis FC Volendam di akun Instagram mereka, @fcvolendam.

1. Modal Bersaing dengan Nama-Nama Beken

Di laga semalam, sejumlah pemain utama FC Volendam tidak bermain. Mereka diistirahatkan karena akhir pekan lalu baru saja menantang klub Eredivisie, NAC Breda, di laga uji coba.

Untungnya, laga semalam dimanfaatkan Mauro Zijlstra secara maksimal. Ia berhasil menarik perhatian pelatih FC Volendam Rick Kruys dengan mencetak gol paling banyak dalam laga tersebut.

Di skuad FC Volendam saat ini terdapat dua nama pesaing Mauro Zijlstra untuk mengisi lini depan klub asal Belanda tersebut. Sebanyak dua pemain yang dimaksud adalah Robert Muhren dan Henk Veerman.

Robert Muhren mengemas 18 gol dan delapan assist dari 36 laga Liga 2 Belanda 2024-2025 bersama FC Volendam. Sementara Henk Veerman yang berstatus kapten FC Volendam tidak kalah garang. Dari 37 penampilan Liga 2 Belanda 2024-2025, penyerang 34 tahun ini mengemas 26 gol dan 10 assist.