Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Wajib Menang, Garuda Muda!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tentunya wajib meraih kemenangan dalam laga krusial ini.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 tinggal selangkah lagi rebut gelar juara. Laga final yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 melawan Vietnam U-23 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada hari ini, Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Timnas Indonesia U-23 Optimistis Putus Puasa Juara

Timnas Indonesia U-23 optimistis bisa putus puasa juara di Piala AFF U-23. Diketahui, terakhir kali Timnas Indonesia U-23 menjadi juara di Piala AFF U-23 pada 2019.

Pada edisi 2023, Garuda Muda sebenarnya bisa menembus babak final. Sayangnya, gelar juara yang sudah di depan mata harus sirna karena kalah adu penalti dari Vietnam U-23 dengan skor akhir 0-0 (5-6).

Bukan cuma hentikan puasa juara di Piala AFF U-23, jika bisa menang malam nanti, Timnas Indonesia juga akan pesta juara lagi di SUGBK setelah lama sekali tidak melakukannya. Timnas Indonesia terakhir kali juara di SUGBk pada SEA Games 1987.

Kala itu, Skuad Garuda berhasil membungkam Malaysia dengan skor tipis 1-0. Setelah 38 tahun berlalu, Merah Putih belum pernah menjadi juara lagi di kandang sendiri.