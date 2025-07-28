Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Erick Thohir ke Jens Raven Cs Jelang Lawan Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025: Siapkan Mental!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |15:29 WIB
Pesan Erick Thohir ke Jens Raven Cs Jelang Lawan Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025: Siapkan Mental!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pesan penting kepada pemain Timnas Indonesia U-23 jelang hadapi Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Dia meminta Jens Raven cs siapkan mental.

Tak hanya itu, Timnas Indonesia U-23 juga diminta tampil habis-habisan di laga tersebut. Dengan begitu, hasil manis bisa diraih Timnas Indonesia U-23 akan menantang Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB.

Jens Raven di Timnas Indonesia U-23 vs Thailand. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Duel Krusial

Erick tak ingin Timnas Indonesia U-23 takluk di hadapan publiknya sendiri. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu ingin skuad Garuda Muda bermain dengan mental kuat sehingga bisa membungkam Vietnam U-23.

"Siapkan mental, jaga kekompakan dan berjuang maksimal memberikan yang terbaik untuk Merah Putih di final melawan Vietnam. Semangat Garuda Muda," tulis Erick dalam Instagram pribadinya, dikutip Senin (28/7/2025).

Ini menjadi pertemuan kedua bagi Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 dalam partai final Piala AFF U-23. Sebelumnya, kedua kesebelasan bersua di final edisi 2023. Tapi, Garuda Muda kalah dalam duel adu penalti.

 

