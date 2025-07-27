Penampilan Perdana Nathan Tjoe-A-On untuk Willem II Tilburg Tuai Pujian

PENAMPILAN perdana Nathan Tjoe-A-On untuk Willem II Tilburg menuai pujian. Turun sebagai pengganti, pemain Timnas Indonesia ini cukup solid.

Nathan tampil dalam laga persahabatan kontra Sparta Rotterdam. Pertandingan itu berlangsung di Sportpark De Klokkenberg, Loon Op Zand, Belanda, Sabtu 26 Juli 2025.

Dalam pertandingan itu, Nathan dimainkan pada babak kedua. Ia menggantikan Emilio Kehrer pada menit ke-62. Performanya pun cukup menjanjikan.

1. Pujian

Laga berakhir untuk kemenangan Willem II atas Sparta Rotterdam 3-1. Tiga gol untuk Willem II dicetak oleh Emilio Kehrer (25'), Urel van Aalst (52'), dan Devin Haen (60'). Sementara, Sparta Rotterdam hanya mampu membalas satu gol via Pelle Clement (29').

Kemenangan ini menjadi kenangan manis buat Nathan. Pemain berusia 23 tahun itu disanjung oleh netizen Indonesia, serta para suporter Willem II.

"Selamat buat debut kamu (Nathan). Selalu berikan yang terbaik untuk Willem II dan Timnas Indonesia," tulis @mrs***, dikutip dari kolom komentar unggahan Instagram Willem II (@willemii), Minggu (27/7/2025).

"Bangga dengan kamu, Nathan," tulis @dhi***.