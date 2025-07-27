Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Irak Ketar-ketir Lihat Peningkatan Kualitas Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |01:01 WIB
Legenda Irak Ketar-ketir Lihat Peningkatan Kualitas Timnas Indonesia
Timnas Indonesia siap lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
LEGENDA sepakbola Irak, Saad Qais, secara terang-terangan menyatakan kecemasannya terhadap perkembangan pesat Timnas Indonesia. Qais mengakui, skuad Garuda kini telah bertransformasi menjadi tim yang jauh lebih kuat dan patut diwaspadai.

Komentar ini muncul jelang pertemuan kembali kedua tim di Grup B putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Irak akan tergabung bersama Arab Saudi dan Indonesia, sementara Grup A diisi oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman.

Singa Mesopotamia—julukan Timnas Irak—lagi-lagi satu grup dengan Indonesia, sebuah skenario yang mengingatkan pada pertemuan sebelumnya. Timnas Irak memang sempat membungkam Indonesia di putaran kedua kualifikasi (dengan skor 1-5 dan 0-2).

1. Indonesia Tidak Lagi Mudah

Kedua tim juga sempat bertemu di ajang Piala Asia 2023. Namun, Saad Qais menegaskan bahwa statistik apik tersebut kini sudah tidak berlaku untuk laga putaran empat mendatang. Ia mengakui, Timnas Indonesia sudah berkembang pesat.

"Mengenai tim nasional Indonesia, tim ini tidak lagi mudah, mengingat perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir," tutur Qais dilansir dari Win Win, Minggu (27/7/2025).

Jordi Amat beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
Jordi Amat beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

2. Perkembangan Menyeluruh dan Gaya Modern

Mantan pemain Al-Shorta itu menilai, Timnas Indonesia berkembang pesat baik dalam bertahan maupun menyerang. Ia secara khusus mengingatkan Timnas Irak untuk mewaspadai kekuatan baru Garuda.

"Ketika Irak menghadapi Indonesia di kualifikasi gabungan dan di Piala Asia, tim ini belum berada di level seperti sekarang, karena mereka telah menjadi lebih kuat dalam bertahan dan menyerang," sambung Qais.

 

