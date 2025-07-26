Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Penalti, Striker Thailand Yotsakorn Burapha Akui Kena Mental Lawan Timnas Indonesia U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |23:13 WIB
Gagal Penalti, Striker Thailand Yotsakorn Burapha Akui Kena Mental Lawan Timnas Indonesia U-23
Yotsakorn Burapha kala membela TImnas Thailand U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)
JAKARTA – Striker Timnas Thailand U-23, Yotsakorn Burapha, buka-bukaan soal penyebab gagal penalti melawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Dia mengaku kena mental.

Yotsakorn Burapha mengaku sejak awal sudah tidak percaya diri. Akibatnya, Thailand U-23 gagal ke final Piala AFF U-23 2025.

Yotsakorn Burapha

1. Thailand U-23 Kalah Adu Penalti

Thailand U-23 bermain sengit melawan Timnas Indonesia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 25 Juli 2025. Skuad muda Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- sempat membuat pendukung tuan rumah terdiam karena unggul lebih dulu lewat gol Burapha di menit ke-60.

Namun, Timnas Indonesia U-23 berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan keras Jens Raven di menit ke-84. Pada akhirnya, duel laga tersebut berkesudahan 1-1 hingga 120 menit dan kedua tim harus memainkan babak adu penalti.

Burapha yang sebelumnya menjadi momok bagi Timnas Indonesia U-23, gagal mencetak gol dalam babak adu penalti. Tendangannya yang mengarah ke kiri gawang berhasil ditepis oleh kiper Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ardiansyah.

Kegagalan Burapha sekaligus membuat Thailand U-23 gagal melaju ke babak final. Mereka kalah dari Timnas Indonesia U-23 dalam drama adu penalti dengan skor akhir 6-7.

 

