HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Thailand Ketakutan Timnas Thailand U-23 Lawan Timnas Indonesia U-23: Lawan Myanmar U-23 Saja Gagal Menang!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |06:02 WIB
Masyarakat Thailand Ketakutan Timnas Thailand U-23 Lawan Timnas Indonesia U-23: Lawan Myanmar U-23 Saja Gagal Menang!
Timnas Thailand U-23 akan menghadapi Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@changsuek)
MASYARAKAT Thailand di media sosial ketakutan timnas Timnas Thailand U-23 melawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Pemilik akun Instagram @ongart_fc mengatakan Timnas Thailand U-23 akan hancur lebur di tangan Timnas Indonesia U-23.

Penilaian itu muncul karena Timnas Thailand U-23 gagal tampil impresif di laga pamungkas Grup C Piala AFF U-23 2025. Setelah menang 4-0 atas Timor Leste U-23, Thailand U-23 racikan Thawatchai Damrong-Ongtrakul itu bermain 0-0 dengan Myanmar U-23.

Masyarakat Thailand ketakutan Timnas Thailand U-23 lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@changsuek)
Masyarakat Thailand ketakutan Timnas Thailand U-23 lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@changsuek)

“Bahkan melawan Myanmar U-23 saja gagal menang. Jangan berharap bisa menang melawan Indonesia,” tulis akun @ongart_fc di akun Instagram Timnas Thailand, @changsuek.

1. Rekor Impresif Timnas Indonesia U-23 atas Thailand U-23 di Piala AFF U-23

Timnas Indonesia U-23 juga memiliki rekor impresif melawan Thailand U-23 di Piala AFF U-23. Sebelum bertemu di semifinal Piala AFF U-23 2025 pada Jumat, 24 Juli 2025 pukul 20.00 WIB, Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 bentrok pada edisi 2019 dan 2023.

Di 2019, Timnas Indonesia U-22 asuhan Indra Sjafri menang 2-1 atas Thailand U-22 di partai puncak yang dilangsungkan di Kamboja. Gelar itu merupakan yang pertama dicetak Timnas Indonesia U-22 di Piala AFF U-23.

Pertemuan kedua sekaligus terkini tersaji di semifinal Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung di Thailand. Meski bermain di markas Thailand, Timnas Indonesia U-23 racikan Shin Tae-yong menang 3-1.

 

