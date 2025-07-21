Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Cuma Jens Raven, Pelatih Malaysia: Semua Pemain Timnas Indonesia U-23 Kami Waspadai!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |11:09 WIB
Bukan Cuma Jens Raven, Pelatih Malaysia: Semua Pemain Timnas Indonesia U-23 Kami Waspadai!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
PELATIH Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain, mengakui kualitas para pemain Timnas Indonesia U-23. Dia pun waspadai semua pemain, bukan nama-nama tertentu saja.

Menurut Zain, semua pemain Timnas Indonesia U-23 bisa memberikan ancaman untuk tim asuhannya. Kini, dia pun lakukan persiapan matang demi bisa raih kemenangan dan lolos ke semifinal.

Adu Kekuatan Timnas Indonesia U-23 dengan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Siapa Lebih Kuat?

1. Timnas Indonesia U-23 Diprediksi Repotkan Malaysia U-23

Ya, duel seru akan tersaji malam nanti. Ada pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 yang dalam matchday ketiga alias pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025.

Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB. Nafuzi Zain memprediksi Timnas Indonesia U-23 akan sangat merepotkan Malaysia U-23.

Dia pun peringatkan pemain Malaysia U-23 untuk jangan sampai lengah. Dengan begitu, hasil maksimal saat melawan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- bisa diraih.

"Saya rasa semua harus kami waspadai, semua main bagus, laju semua, bertenaga, kuat dan mereka sudah matang untuk ukuran pemain muda," kata Nafuzi Zain di Jakarta, Minggu 20 Juli 2025.

 

