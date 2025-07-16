2 Pelatih Top Dunia yang Terlibat Kasus Penggelapan Pajak, Nomor 1 Mantan Juru Taktik Real Madrid

ADA 2 pelatih top dunia yang terlibat kasus penggelapan pajak yang menarik untuk diketahui. Menariknya kedua pelatih ini mengalami masalah pajak tersebut saat sama-sama berada di Liga Spanyol.

Dunia sepak bola tidak hanya diwarnai oleh gemerlap kemenangan, transfer fantastis, atau talenta luar biasa di lapangan. Di balik layar, ada pula sisi gelap yang terkadang menyeret nama-nama besar, termasuk para pelatih top dunia.

Tak jarang, sosok-sosok yang dielu-elukan karena strategi brilian mereka justru tersandung kasus hukum, salah satunya adalah penggelapan pajak. Kasus penggelapan pajak di kalangan figur publik, termasuk olahragawan dan pelatih, bukanlah hal baru.

Seringkali, kasus ini melibatkan skema kompleks yang bertujuan menyembunyikan pendapatan atau aset untuk menghindari kewajiban pajak. Menariknya untuk kasus penggelapan pajak top dunia yang akan dibahas di artikel ini, keduanya terjadi saat melatih Real Madrd.

Berikut 5 Pelatih Top Dunia yang Terlibat kasus Penggelapan Pajak:

1. Carlo Ancelotti

Pelatih kawakan asal Italia, Carlo Ancelotti, diketahui melakukan penggelapan pajak justru usai pergi dari Real Madrid di akhir musim 2024-2025. Pelatih yang kini menangani Timnas Brasil itu dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh pengadilan Spanyol.

Ketika menjabat sebagai pelatih Real Madrid pada periode pertamanya (2013-2015), Ancelotti dituduh tidak mendeklarasikan seluruh pendapatannya, khususnya dari hak citra, yang diperkirakan mencapai €1 juta (Rp18,9 miliar).

Kabar baiknya, hukuman itu tak harus membuat Ancelotti masuk penjara. Berdasarkan aturan di Spanyol, seseorang tidak perlu menjalani hukuman penjara jika vonis yang diterima di bawah dua tahun plus bukan tindak pidana kekerasan.

Meski begitu, mantan juru taktik Madrid itu harus membayar denda sebesar 386.361,93 Euro atau sekira Rp6,6 miliar. Ancelotti pun sudah menjalani persidangan di Spanyol di awal 2025.