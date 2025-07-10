Carlo Ancelotti Resmi Dijatuhi Hukuman 1 Tahun Penjara karena Penggelapan Pajak, Langsung Dikurung?

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Brasil Carlo Ancelotti dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh pengadilan Spanyol. Mengutip dari BBC, Kamis (10/7/2025), pelatih 66 tahun itu mendapat hukuman di atas karena melakukan penggelapan pajak saat melatih Real Madrid di periode pertama pada 2013 hingga 2015.

Eks juru taktik AC Milan itu dinilai tidak membayar pajak sebesar 1 juta Euro atau sekira Rp19 miliar. Untung bagi Carlo Ancelotti, pria asal Italia itu tidak perlu menjalani hukuman kurungan.

Carlo Ancelotti saat menangani Real Madrid. (Foto: Laman resmi Real Madrid)

Sesuai aturan di Spanyol, seseorang tidak perlu menjalani hukuman penjara jika vonis yang diterima di bawah dua tahun plus bukan tindak pidana kekerasan. Meski begitu, Don Carletto -sapaan akrab Ancelotti- mesti membayar denda sebesar 386.361,93 Euro atau sekira Rp6,6 miliar.

1. Tak Berniat Menipu

Awal tahun ini, Ancelotti sudah menjalani persidangan di Spanyol. Ia mengaku tak mahu-menahu masalah yang menjeratnya karena cuma dijanjikan menerima gaji bersih 6 juta euro (Rp114,2 miliar) per tahun oleh Real Madrid tanpa potongan pajak.

“Saya pikir itu hal yang normal, Sebab, waktu itu semua pemain dan pelatih sebelumnya juga melakukan hal yang sama,” ujar Ancelotti.

2. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Alami Masalah Serupa

Selain Carlo Ancelotti, dua pesepakbola yang pernah berkiprah di Spanyol, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pernah merasakan masalah serupa. Medio 2017, Lionel Messi divonis hukuman 21 bulan penjara.