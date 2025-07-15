Daftar Top Skor Piala AFF U-23 2025: Cetak 6 Gol, Jens Raven Melenggang Mulus di Puncak!

PENYERANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 Jens Raven melenggang sendirian di daftar top skor sementara Piala AFF U-23 2025. Pesepakbola 19 tahun ini mencetak enam gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa, (15/7/2025) malam WIB.

Gol-gol Jens Raven dicetak pada menit 2’, 9’, 31’, 33’, 41 dan 62. Sementara itu, gol Timnas Indonesia U-23 lainnya dilesakkan Arkhan Fikri pada menit 20 dan Rayhan Hannan (35’).

Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

1. Penyerang Filipina Jauh Tertinggal dari Jens Raven

Penyerang Timnas Filipina U-23 Otu Bisong mencetak dua gol kemenangan 2-0 timnya atas Malaysia U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025. Meski begitu, koleksi gol ini masih terpaut empat bola dari Jens Raven yang mengemas enam gol.

Menarik menanti aksi pemain-pemain Timnas Vietnam U-23 dan Timnas Thailand U-23 yang merupakan pesaing Terkuat Timnas Indonesia U-23. Sesuai jadwal, pemain-pemain dari dua negara ini baru unjuk gigi pada Sabtu, 19 Juli 2025.

2. Jens Raven Resmi Jadi Top Skor Piala AFF U-23 2025?

Melihat kondisi sekarang, Jens Raven ibarat sudah mengunci status top skor Piala AFF U-23 2025. Sebab, dalam tiga edisi terakhir Piala AFF U-23, peraih top skor tak pernah mencetak lebih dari tiga gol.

Sedari Piala AFF U-19 2019, 2022 dan 2023, jumlah gol yang dibuat seorang top skor adalah tiga bola. Jika tampil trengginas di laga-laga ke depan, Jens Raven berpotensi menembus dua digit gol.