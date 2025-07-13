Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kronologi Rafael Struick Digoda hingga Sepakat Gabung Dewa United

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |05:38 WIB
Kronologi Rafael Struick Digoda hingga Sepakat Gabung Dewa United
Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick dikabarkan sepakat gabung Dewa United. (Foto: Instagram/rafaelstruick)
BANDUNG - Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink mengungkapkan bagaimana cara pihaknya berhasil meyakinkan Rafael Struick untuk bermain di Super League (dulu Liga 1) untuk musim 2025-2026. Semua cerita itu dimulai dari pertemuan Rafael dengan Riekerink di Belanda.

1. Resmi Gabung Dewa United

Rafael Struick bisa dibilang sudah resmi bergabung dengan Dewa United. Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara mengonfirmasi pemain berusia 22 tahun itu akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Ya, kemarin udah lagi proses semuanya ya, tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael," ungkap Ardian kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 12 Juli 2025.

Singkat cerita, di balik kabar tersebut, Jan Olde Riekerink ternyata sudah mengendus bakat Rafael. Riekerink mulai mendekati Rafael ketika pemain Timnas Indonesia itu berstatus tanpa klub.

Diketahui, Rafael resmi berpisah dengan klub Australia Brisbane Roar pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih asal Belanda itu kemudian membantu Rafael meyakinkan diri untuk bergabung dengan Dewa United.

"Saya berbicara dengan Rafael. Dan tentu saja dia memutuskan. Tapi saya memberinya pendapat saya tentang permainannya. Dan bagaimana dia bisa berkembang," ujar Riekerink dalam jumpa pers, dikutip Minggu (13/7/2025).

Jan Olde Riekerink. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Jan Olde Riekerink. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Didekati Riekerink

Riekerink pun mengaku sempat bertemu dengan Rafael di Belanda. Saat itu, dia belum bisa membuat pilihan. Tetapi akhirnya, Riekerink mengungkapkan, mantan pemain ADO Den Haag itu menjatuhkan pilihan untuk bergabung dengan Banten Warriors -julukan Dewa United.

 

