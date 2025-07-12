Kena Tegur FIFA, Erick Thohir Mundur sebagai Ketua Komite Wasit PSSI pada 2026

Erick Thohir bicara soal jabatan sebagai Ketua Wasit PSSI. (Foto: PSSI)

ERICK Thohir mundur sebagai Ketua Komite Wasit PSSI pada 2026. Langkah itu diambil Erick Thohir usai kena tegur FIFA.

Erick mengemban jabatan sebagai Ketua Komite Wasit PSSI sejak terpilih menjadi Ketua Umum PSSI pada 2023. Dia menerima jabatan itu karena ingin turun langsung membenahi sepakbola nasional, terkhusus menyingkirkan para mafia bola.

"Kenapa saya jadi Komite Wasit? Siapa yang berani sogok saya?" ujar Erick di Kudus, Sabtu (12/7/2025).

1. Mundur sebagai Ketua Komite Wasit PSSI

Tetapi, Erick Thohir memastikan sudah tidak akan lagi menjabat Ketua Komite Wasit PSSI pada 2026. Sebab, FIFA sudah memberi teguran. Penyebabnya, rangkap jabatan dinilai tidak lazim oleh FIFA.

"Tahun depan sudah enggak boleh, sudah diperingati FIFA. Enggak ada di seluruh dunia Ketua Umum jadi Komite Wasit," terang Erick.