Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kena Tegur FIFA, Erick Thohir Mundur sebagai Ketua Komite Wasit PSSI pada 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |19:47 WIB
Kena Tegur FIFA, Erick Thohir Mundur sebagai Ketua Komite Wasit PSSI pada 2026
Erick Thohir bicara soal jabatan sebagai Ketua Wasit PSSI. (Foto: PSSI)
A
A
A

ERICK Thohir mundur sebagai Ketua Komite Wasit PSSI pada 2026. Langkah itu diambil Erick Thohir usai kena tegur FIFA.

Erick mengemban jabatan sebagai Ketua Komite Wasit PSSI sejak terpilih menjadi Ketua Umum PSSI pada 2023. Dia menerima jabatan itu karena ingin turun langsung membenahi sepakbola nasional, terkhusus menyingkirkan para mafia bola.

presiden fifa dan erick thohir foto pssi

"Kenapa saya jadi Komite Wasit? Siapa yang berani sogok saya?" ujar Erick di Kudus, Sabtu (12/7/2025).

1. Mundur sebagai Ketua Komite Wasit PSSI

Tetapi, Erick Thohir memastikan sudah tidak akan lagi menjabat Ketua Komite Wasit PSSI pada 2026. Sebab, FIFA sudah memberi teguran. Penyebabnya, rangkap jabatan dinilai tidak lazim oleh FIFA.

"Tahun depan sudah enggak boleh, sudah diperingati FIFA. Enggak ada di seluruh dunia Ketua Umum jadi Komite Wasit," terang Erick.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176450//eliano_reijnders-nNr3_large.jpg
Mimpi ke Piala Dunia 2026 Sirna, Eliano Reijnders Janjikan Hal Ini Bersama Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176448//ole_romeny-8lF5_large.jpg
Curhat Pilu Ole Romeny Usai Gagal Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176522//shin_tae_yong_bantah_kembali_latih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-lWP1_large.jpg
Shin Tae-yong Bantah Rumor Kembali Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/43/3176477//erick_thohir-M6Rv_large.jpg
Tegas! Menpora Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Federasi Senam Israel ke CAS
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631831/pssi-gelar-rapat-exco-bahas-nasib-patrick-kluivert-stay-atau-out-xjf.webp
PSSI Gelar Rapat Exco Bahas Nasib Patrick Kluivert: Stay atau Out?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/19/timnas_jerman_akan_meladeni_hungaria_pada_matchday.jpg
Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Malam Ini: Jerman, Prancis, Belgia Tayang di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement