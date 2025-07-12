Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kabar Baik, Erick Thohir Minta I League Gelar Kompetisi Pramusim Liga Putri pada 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |18:53 WIB
Kabar Baik, Erick Thohir Minta I League Gelar Kompetisi Pramusim Liga Putri pada 2026
Erick Thohir bicara soal liga putri di Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

KABAR baik datang untuk pesepakbola putri Tanah Air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta operator liga, yakni I League, untuk menggelar kompetisi pramusim Liga Putri pada 2026.

Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini masih belum memiliki kompetisi resmi untuk pesepakbola putri. Liga Putri Indonesia terakhir kali diadakan pada 2019.

Helsya Meisyaroh cetak gol di laga Timnas Putri Indonesia vs Taiwan (Foto: X/@TimnasIndonesia)

1. PSSI Didesak Gelar Liga Putri

PSSI pun mendapat desakan dari pencinta sepakbola Tanah Air untuk segera menggelar kompetisi resmi sepakbola putri. Desakan itu terjadi setelah Timnas Putri Indonesia gugur di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026.

Saat itu, PSSI bersikeras untuk tetap mengadakan Liga Putri pada 2027. Erick Thohir menyebut fokus federasi adalah tim nasional. Sementara untuk urusan liga, PSSI hanya bisa mendorong.

 

Halaman:
1 2
      
