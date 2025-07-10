Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia Resmi Lewati Korea Utara, Pencapaian Luar Biasa?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |16:23 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia Resmi Lewati Korea Utara, Pencapaian Luar Biasa?
Timnas Indonesia kini menempati peringkat 118 dunia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

RANKING FIFA Tim Nasional (Timnas) Indonesia edisi Juli 2025 resmi melewati Korea Utara. Timnas Indonesia kini menempati peringkat 118 dunia, unggul satu anak tangga atas Korea Utara.  Pencapaian ini masuk kategori luar biasa, mengingat Timnas Indonesia sempat terpaut jauh dari Korea Utara.

Mengutip dari laman resmi FIFA, Korea Utara sempat unggul 84 anak tangga dari Timnas Indonesia, tepatnya pada ranking FIFA Maret 2016. Saat itu, Korea Utara menempati peringkat 94 dunia, unggul jauh atas Timnas Indonesia di tangga 178 dunia.

Timnas Indonesia kini menempati peringkat 118 dunia. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia kini menempati peringkat 118 dunia. (Foto: PSSI)

Namun, sembilan tahun berselang, Timnas Indonesia berhasil melewati Korea Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara memang mengalami penurunan performa ketimbang Timnas Indonesia.

Ketika Korea utara absen di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia justru lolos ke 16 besar. Begitu juga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat Korea Utara rontok di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia melaju ke babak keempat.

1. Sempat Vakum

Timnas Korea utara sempat vakum di percaturan sepakbola dunia pada 2020-2023. Keputusan itu diambil setelah Virus Corona (Covid-19) menyerang dunia.

Meski vakum di dunia internasional, pembinaan sepakbola usia dini tetap dilakukan. Terbukti Timnas Korea Utara U-17 berhasil lolos ke final Piala Asia U-17 2025.

 

1 2
1 2
      
