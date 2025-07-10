Berkas Masuk Kemenkum, Proses Naturalisasi Mauro Zijlstra Berjalan Mulus

JAKARTA – Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra berjalan mulus. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo mengabarkan berkas naturalisasi Mauro Zijlstra dan tiga calon pemain Timnas Putri Indonesia Isabel Kopp, Isabelle Nottet, dan Pauline van de Pol sudah diproses ke Kementerian Hukum (Kemenkum)

Sebatas informasi, Mauro Zijlstra diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U-23. Sementara tiga pemain lainnya untuk menambah kekuatan Timnas Putri Indonesia.

1. Proses Naturalisasi Sudah Masuk Kemenkum

"Mauro sudah diproses di Kemenpora dan sudah dilanjutkan ke Kementerian Hukum," kata Dito, Rabu (9/7/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kalau Mauro Zijlstra dipersiapkan untuk Timnas Indonesia U-23 proyeksi Kualifikasi Piala Asia U-23 2025. Namun, dia menjelaskan Zijlstra juga dipersiapkan sebagai pelapis Ole Romeny untuk Timnas Indonesia senior.

“Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U-23 nanti di bulan September. Tapi tidak mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole di posisi striker,” kata Erick kepada wartawan di Jakarta, pada 4 Juli 2025 lalu.

Mauro Zijlstra (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

2. Tim Senior Butuh Mesin Gol

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan pemain berposisi penyerang memang menjadi kebutuhan mendesak untuk Timnas Indonesia. Jadi, hadirnya Mauro diharapkan menjadi sebuah solusi atas masalah yang tengah dihadapi skuad Patrick Kluivert.