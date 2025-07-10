Patrick Kluivert Bahagia, Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Resmi Bertahan di Eropa

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner pilih tetap berkarier di Eropa. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

HATI pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia Patrick Kluivert dijamin sedang berbunga-bunga. Sebab, salah satu pemain andalannya di lini belakang Timnas Indonesia, Justin Hubner, memastikan tetap berkarier di Eropa.

“Saya bakal kasih tau nanti ya (klub barunya). Saya akan bertahan di Eropa,” kata Justin Hubner saat live di akun media sosialnya, Kamis (10/7/2025).

Justin Hubner bek andalan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Tetap berkarier di Eropa sama saja menjaga level permainan bek 21 tahun ini tetap tinggi. Banyak yang berpendapat Justin Hubner wajib tetap berkarier di Benua Biru demi membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

1. Berstatus Tanpa Klub

Terhitung sejak 1 Juli 2025, Justin Hubner berstatus tanpa klub. Ia tidak memperpanjang kontrak bersama klub terdahulu, Wolverhampton Wanderers U-21, yang berakhir pada 30 Juni 2025.

Setelah kontraknya habis, Justin Hubner sempat dikait-kaitkan dengan sejumlah klub Liga 1. Salah satu klub yang kencang dikaitkan dengan eks pemain Timnas Indonesia U-20 itu adalah Bali United.

Namun, Justin Hubner sudah membantah isu di atas. Ia kini berada di Belanda dan fokus berlatih mandiri demi menjaga kualitas permainannya.