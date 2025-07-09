Hasil Timnas Jepang vs Hong Kong Bikin Geger, Wasit asal Indonesia Ikut Terlibat

TIM Nasional (Timnas) Jepang secara sensasional menang 6-1 atas Hong Kong di matchday pertama Piala EAFF atau Piala AFF-nya Asia Timur 2025 yang dilangsungkan di Yongin Mireu Stadium, Korea Selatan, Selasa 8 Juli 2025 malam WIB. Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- membantai Hong Kong meski menurunkan sejumlah pemain debutan.

Untuk mengarungi Piala EAFF 2025 yang berlangsung di Korea Selatan pada 7-15 Juli 2025, pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu memanggil 26 pemain yang seluruhnya bermain di Liga 1 Jepang. Dari 26 pemain itu, 15 di antaranya berstatus debutan alias 0 caps.

Hajime Moriyasu pun berani memainkan 15 pemain tersebut saat menghadapi Hong Kong. Hasilnya, skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- menang telak. Pemain Timnas Jepang yang paling bersinar adalah penyerang Sanfrecce Hiroshima, Ryo Germain, yang mencetak empat gol di laga tersebut!

1. Timnas Hong Kong Turunkan Skuad Utama

Di sisi lain, Timnas Hong Kong turun dengan skuad utama. Sejumlah pemain naturalisasi yang membuat mereka lolos semifinal Asian Games 2022 pun disertakan.

Fakta ini menunjukan kualitas Timnas Jepang masih jauh di atas Hong Kong. Sebelumnya saat turun di matchday pamungkas Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang yang turun dengan skuad terbaiknya menghajar Timnas Indonesia 6-0 di Osaka.

2. Wasit Indonesia Thoriq Alkatiri Ambil Bagian

Thoriq Alkatiri bertugas di laga Timnas Jepang vs Hong Kong. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Wasit asal Indonesia Thoriq Alkatiri ambil bagian di laga Jepang vs Hong Kong. Pengadil berlisensi FIFA ini dipercaya sebagai wasit utama.

Ketegasan Thoriq Alkatiri membuat para pemain Jepang dan Hong Kong menaruh respek kepadanya. Thoriq Alkatiri kerap memimpin pertandingan-pertandingan di Asia, termasuk match Liga Champions Asia Elite.