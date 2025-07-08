Patrick Kluivert Bahagia, Calon Pemain Timnas Indonesia Dipercaya Jose Mourinho Lagi!

CALON pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia Jayden Oosterwolde mendapat perpanjangan kontrak dari raksasa Turki yang dibesut Jose Mourinho, Fenerbahce. Kabar itu dikonfirmasi Fenerbahce di akun Instagram mereka, @fenerbahce.

“Jayden Oosterwolde hingga 2028,” tulis @fenerbahce sembari menulis emoji tanda tangan, Selasa (8/7/2025).

Jayden Oosterwolde resmi perpanjang kontrak di Fenerbahce. (Foto: Instagram/@fenerbahce)

Kondisi ini membuat semringah pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebab, pemain incaran pelatih 49 tahun itu masih dipercaya eksis di percaturan sepakbola atas Eropa.

1. Sempat Cedera Panjang

Jayden Oosterwolde mengalami cedera lutut dari Oktober 2024 hingga Juni 2025. Padahal, sebelum mengalami cedera, pemain yang biasa eksis di posisi fullback/wing back kiri ini selalu bermain dalam sembilan laga awal Liga 1 Turki 2024-2025.

Alhasil, Jayden Oosterwolde sempat harap-harap cemas karena kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025. Namun, nasib berkata baik, Jayden Oosterwolde mendapat perpanjangan masa bakti dari kampiun 19 kali Liga 1 Turki tersebut.

Setelah pemulihan sekira tujuh bulan, Jayden Oosterwolde sudah berlatih di masa pramusim sang klub. Dalam unggahan di akun Instagram-nya @jaydenoostewolde, eks pemain FC Twente dan Parma ini antusias melahap semua sesi latihan yang diberikan Jose Mourinho.