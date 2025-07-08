Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Setelah Martin Zubimendi, Arsenal Resmikan Transfer Viktor Gyokeres dari Sporting CP?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |15:45 WIB
Setelah Martin Zubimendi, Arsenal Resmikan Transfer Viktor Gyokeres dari Sporting CP?
Viktor Gyokeres segera gabung Arsenal. (Foto: instagram/@viktorgyokeres)
A
A
A

SETELAH mendapatkan dua pemain Spanyol Kepa Arrizabalaga (Chelsea) dan Martin Zubimendi (Real Sociedad), Arsenal belum berhenti mendatangkan pesepakbola anyar. Mengutip dari Record pada Selasa (8/7/2025), Arsenal selangkah lagi mendatangkan penyerang Sporting CP, Viktor Gyokeres.

Arsenal menyodorkan dana 65 juta euro atau sekira (Rp1,23 triliun) plus bonus 15 juta euro (Rp289 miliar) kepada manjamen Sporting CP. Di sisi lain, manajemen Sporting CP meminta uang 70 juta euro (Rp1,33 triliun) plus bonus 10 juta euro (Rp190,5 miliar) kepada Arsenal.

Viktor Gyokeres segera gabung Arsenal. (Foto: Instagram/@viktorgyokeres)
Berhubung perbedaan nominal yang sangat sedikit, kesepakatan disinyalir terjadi dalam waktu dekat. Kehadiran Viktor Gyokeres praktis dinanti pencinta Arsenal sejak dulu.

1. Arsenal Rindu Penyerang Tajam

Setelah ditinggalkan Robin van Persie pada musim panas 2012, The Gunners -julukan Arsenal- belum pernah mendapatkan penyerang tajam. Gabriel Jesus yang diharapkan menjadi mesin gol Arsenal justru lebih sering mengalami cedera.

Karena itu, Viktor Gyokeres disinyalir bisa menjadi pelepas dahaga Arsenal akan minimnya penyerang jempolan. Bersama Sporting CP di musim 2024-2025, penyerang 189 sentimeter ini tampil tajam.

Dari 52 pertandingan, Viktor Gyokeres mengemas 54 gol dan 13 assist. Berkat bantuan Viktor Gyokeres, Sporting CP keluar sebagai juara Liga Portugal 2024-2025.

 

Telusuri berita bola lainnya
