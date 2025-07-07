Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Pemain Sporting Gijon Nacho Mendez Gabung Timnas Malaysia, Langsung Merapat ke JDT?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |13:26 WIB
Mantan Pemain Sporting Gijon Nacho Mendez Gabung Timnas Malaysia, Langsung Merapat ke JDT?
Nacho Mendez gabung Timnas Malaysia. (Foto: instagram/@nachomendez7)
A
A
A

JURNALIS Astro Arena Zulhelmi Zainal Azam mengonfirmasi mantan pemain Sporting Gijon Nacho Mendez akan mendapatkan paspor Malaysia. Ia dijadwalkan turun membela Tim Nasional (Timnas) Malaysia di CAFA Nations Cup 2025 yang digelar di Tajikistan dan Uzbekistan pada 29 Agustus hingga 8 September 2025.

“Siap membela Harimau Malaya. Nacho Fernandez dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Malaysia dan disiapkan beraksi di Piala CAFA,” tulis Zulhelmi Zainal Azam di akun X-nya @zulhelmizainal1.

Nacho Mendez segera gabung Timnas Malaysia. (Foto: X/@zulhelmizainal1)
Nacho Mendez segera gabung Timnas Malaysia. (Foto: X/@zulhelmizainal1)

“Kakeknya lahir di Penang, Malaysia. Ia memiliki darah Kuba, Spanyol dan Malaysia,” lanjut jurnalis asal Malaysia ini.

1. Profil Nacho Mendez

Nacho Mendez lahir di Luanco, Spanyol pada 30 Maret 1998. Berhubung lahir di Spanyol, karier sepakbola Gijon Nacho Mendez juga dimulai di Negeri Matador.

Mengutip dari transfermarkt, seluruh karier sepakbola Nacho Mendez dihabiskan bersama Sporting Gijon. Ia membela tim senior Sporting Gijon dari 2018 hingga 2025.

Dalam periode tersebut, pemain yang biasa mentas sebagai gelandang sentral ini mengemas 17 gol dan 11 assist dari 218 pertandingan. Namun, Nacho Mendez belum pernah membela Sporting Gijon di kasta teratas Liga Spanyol, La Liga.

Nacho Mendez mentok di level Liga 2 Spanyol atau biasa disebut Segunda Division. Ia 203 kali membela Sporting Gijon di Liga 2 Spanyol dengan koleksi 15 gol dan 10 assist.

 

