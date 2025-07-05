Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia Dibantai Iran di Piala AFF Asia Tengah 2025 Setelah Tolak Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |09:17 WIB
Timnas Malaysia Dibantai Iran di Piala AFF Asia Tengah 2025 Setelah Tolak Timnas Indonesia?
Timnas Malaysia akan turun di CAFA Nations Cup 2025 pada September 2025. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia dibantai Iran di Piala AFF Asia Tengah (CAFA Nations Cup 2025) setelah menolak Timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menawari Timnas Malaysia untuk berduel kontra Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025.

Tawaran itu dilayangkan karena Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama tengah berkembang. Ditambah lagi sejak 2021, dua negara serumpun ini tak pernah bertemu di level senior. Pertemuan terakhir kedua tim tersaji di Piala AFF 2020, yang mana skuad Garuda menang 4-1.

“Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia, sudah cukup lama. Ya tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysia-nya mau. Kalau Malaysia-nya tidak mau ya enggak apa-apa, mungkin lain kali,” kata Erick Thohir medio Mei 2025, soal rencana Timnas Indonesia melawan Malaysia pada September 2025.

1. Malaysia Pilih Main di Asia Tengah

Alih-alih menerima tawaran Timnas Indonesia, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- memilih main di Asia Tengah. Skuad asuhan Peter Cklamovski ini memilih mengikuti ajang Piala AFF Asia Tengah yang bertajuk CAFA Nations Cup 2025 pada 29 Agustus hingga 8 September 2025.

Tercatat ada delapan negara yang ambil bagian di ajang ini. Mereka ialah Iran, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan, Turkmenistan, Kirgistan, Malaysia dan Oman. Malaysia dan Oman berstatus negara undangan, sedangkan Iran dan Afghanistan sejak lama beralih federasi ke Asia Tengah.

Hasilnya dalam drawing yang dilakukan, Malaysia tergabung di Grup B bersama Tajikistan, Iran dan Afghanistan. Sesuai jadwal, Malaysia akan menantang Iran pada 1 September 2025.

 

