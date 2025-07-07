Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Prediksi Hasil Drawing Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang Libatkan Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |10:44 WIB
Timnas Indonesia menanti lawan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
Timnas Indonesia menanti lawan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
PREDIKSI hasil drawing babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang melibatkan Timnas Indonesia sudah dirilis. Penilaian ini muncul berdasarkan pembagian pot yang sudah dirilis Konfederasi Sepakbola Asia (AFC).

Babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti enam negara yakni Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Timnas Indonesia dan Oman. Sebanyak enam negara ini lolos setelah menempati posisi tiga dan empat di Grup A, B dan C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

1. Timnas Indonesia Tempati Pot 3

Timnas Indonesia siap tempur di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia siap tempur di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

Sebanyak enam negara ini dibagi ke dalam tiga pot. Pot 1 diisi Qatar dan Arab Saudi, pot 2 (Irak dan UEA) dan pot 3 (Oman dan Timnas Indonesia). Penentuan pot ini berdasarkan ranking FIFA Juni 2025. Semakin tinggi ranking FIFA yang ditempati, semakin bagus pot yang diisi.

Nantinya enam negara ini dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan tiga tim. Juara di masing-masing grup lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang finis runner-up akan bentrok di playoff Asia.

Berhubung menempati pot 3, Timnas Indonesia akan bersua salah satu dari penghuni pot 1 dan 2. Berdasarkan ini, sudah dapat diprediksi bagaimana rancangan calon lawan skuad Garuda di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Satu yang pasti, AFC telah menunjuk tuan rumah babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tuan rumah babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Qatar dan Arab Saudi. Dua negara Asia Barat ini dipilih karena menempati ranking FIFA paling tinggi ketimbang negara lain.

 

