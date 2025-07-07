Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025: Menang Supertelak?

Timnas Indonesia U-23 siap tempur melawan Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 pekan depan. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di matchday pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Laga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, sejak akhir Juni 2025 menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Saat ini ada 28 pemain yang terlibat dalam pemusatan latihan tersebut.

Sederet pesepakbola top ambil bagian dalam pemusatan latihan kali ini seperti kapten Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Toni Firmansyah, Hokky Caraka hingga penyerang diaspora Jens Raven. Persiapan ini menunjukan keseriusan Timnas Indonesia U-23 untuk mengarungi Piala AFF U-23 2025 yang digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli 2025.

1. Peluang Menang atas Brunei Darussalam

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg bersama Simon Tahamata. (Foto: PSSI)

Dari segi mana pun, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dijagokan menang atas Brunei Darussalam. Dalam 10 tahun terakhir, Timnas Indonesia U-23 dan Brunei U-23 dua kali bertemu. Hasilnya, Timnas Indonesia U-23 selalu meraih kemenangan, yakni 2-0 (Kualifikasi Piala Asia U-23 2016) dan 2-1 (Kualifikasi Piala Asia U-23 2020).

Selain kualitas pemain yang berbeda, laga nanti juga digelar di SUGBK. Bermain di hadapan puluhan ribu suporter praktis memperbesar peluang Dony Tri Pamungkas dan kawan-kawan mengunci kemenangan.

Kemenangan atas Brunei Darussalam U-23 wajib hukumnya. Sebab, setelah melawan Brunei, Timnas Indonesia U-23 sudah ditunggu dua lawan lain dari Grup A, yakni Filipina U-23 (Jumat, 18 Juli 2025 pukul 20.00 WIB) dan Malaysia U-23 (Senin, 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB).

Sesuai regulasi hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Karena itu, menarik menanti aksi skuad Garuda Musa saat menantang Brunei pekan depan.