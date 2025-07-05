Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Melawan Diogo Jota, Siapa Dia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |07:52 WIB
Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Melawan Diogo Jota, Siapa Dia?
Diogo Jota pernah melawan pemain Timnas Indonesia pada 2018. (Foto: Instagram/@diogoj_18)
A
A
A

TERSELIP fakta bahwa ada satu pemain Timnas Indonesia yang pernah melawan mendiang Diogo Jota. Sosok yang dimaksud adalah gelandang Lommel SK, Joey Pelupessy. Gelandang 32 tahun ini menghadapi Diogo Jota pada 2017-2018 ketika memperkuat klub Liga 2 Inggris, Sheffield Wednesday.

1. Duel di Akhir Musim 2017-2018

Sejatinya di awal musim 2017-2018, Joey Pelupessy berkiprah di kasta tertinggi sepakbola Belanda, Eredivisie, bersama Heracles Almelo. Di paruh musim tersebut, pemain berdarah Ambon ini tampil 18 kali dengan koleksi satu assist.

Catatan ini menarik hati Sheffield Wednesday, salah satu klub tertua di Negeri Ratu Elizabeth. Kepindahan ini membuat Joey Pelupessy berkesempatan menghadapi Diogo Jota yang memperkuat Wolverhampton Wanderers.

Duel Diogo Jota vs Joey Pelupessy pada 2018. (Foto: instagram/@nusantara.ballers)
Duel Diogo Jota vs Joey Pelupessy pada 2018. (Foto: instagram/@nusantara.ballers)

Momen pertemuan ini tercipta di pekan ke-45 Liga 2 Inggris 2017-2018 pada 28 April 2018. Saat itu, Wolverhampton Wanderers yang sudah dipastikan promosi ke Premier League menjamu Sheffield Wednesday di Stadion Molineux.

Meski sudah dipastikan promosi, pelatih Wolverhampton Wanderers saat itu Nuno Espirito Santo menurunkan seluruh pemain terbaiknya termasuk Diogo Jota. Dalam laga tersebut, Diogo Jota yang mentas sebagai winger kiri dalam pola 4-2-3-1, beberapa kali berduel dengan Joey Pelupessy.

Singkatnya, Diogo Jota digantikan Morgan Gibbs White di menit 87, sedangkan Joey Pelupessy bermain sampai akhir. Skor akhir saat itu sama kuat 0-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3193956/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-8jtJ_large.jpg
Penyebab John Herdman Resmi Coret Thom Haye dan Shayne Pattynama dari Skuad Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193937/john_herdman-lU8d_large.jpg
Harapan Baru Timnas Indonesia: Publik Gantungkan Asa pada Rekam Jejak John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193911/john_herdman-KctJ_large.jpg
Media Belanda Beberkan Alasan John Herdman Sosok yang Tepat untuk Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193907/john_herdman-3VHd_large.jpg
Kisah Kelam Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Hampir Kehilangan Nyawa Akibat Tindak Kekerasan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663437/media-belanda-soroti-keputusan-pssi-tunjuk-john-herdman-jadi-pelatih-timnas-indonesia-vnt.webp
Media Belanda Soroti Keputusan PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/lamine_yamal_mencetak_gol_perdana_di_camp_nou_saat.jpg
Alarm Bahaya Barcelona! Lamine Yamal Terancam Absen Lawan Athletic Bilbao di Semifinal Piala Super Spanyol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement