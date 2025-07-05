Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Melawan Diogo Jota, Siapa Dia?

Diogo Jota pernah melawan pemain Timnas Indonesia pada 2018. (Foto: Instagram/@diogoj_18)

TERSELIP fakta bahwa ada satu pemain Timnas Indonesia yang pernah melawan mendiang Diogo Jota. Sosok yang dimaksud adalah gelandang Lommel SK, Joey Pelupessy. Gelandang 32 tahun ini menghadapi Diogo Jota pada 2017-2018 ketika memperkuat klub Liga 2 Inggris, Sheffield Wednesday.

1. Duel di Akhir Musim 2017-2018

Sejatinya di awal musim 2017-2018, Joey Pelupessy berkiprah di kasta tertinggi sepakbola Belanda, Eredivisie, bersama Heracles Almelo. Di paruh musim tersebut, pemain berdarah Ambon ini tampil 18 kali dengan koleksi satu assist.

Catatan ini menarik hati Sheffield Wednesday, salah satu klub tertua di Negeri Ratu Elizabeth. Kepindahan ini membuat Joey Pelupessy berkesempatan menghadapi Diogo Jota yang memperkuat Wolverhampton Wanderers.

Duel Diogo Jota vs Joey Pelupessy pada 2018. (Foto: instagram/@nusantara.ballers)

Momen pertemuan ini tercipta di pekan ke-45 Liga 2 Inggris 2017-2018 pada 28 April 2018. Saat itu, Wolverhampton Wanderers yang sudah dipastikan promosi ke Premier League menjamu Sheffield Wednesday di Stadion Molineux.

Meski sudah dipastikan promosi, pelatih Wolverhampton Wanderers saat itu Nuno Espirito Santo menurunkan seluruh pemain terbaiknya termasuk Diogo Jota. Dalam laga tersebut, Diogo Jota yang mentas sebagai winger kiri dalam pola 4-2-3-1, beberapa kali berduel dengan Joey Pelupessy.

Singkatnya, Diogo Jota digantikan Morgan Gibbs White di menit 87, sedangkan Joey Pelupessy bermain sampai akhir. Skor akhir saat itu sama kuat 0-0.