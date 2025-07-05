Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Haru Diogo Jota, Striker Liverpool yang Jalani Operasi Paru-Paru Sebelum Meninggal Dunia karena Kecelakaan Mobil

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |10:57 WIB
Kisah Haru Diogo Jota, Striker Liverpool yang Jalani Operasi Paru-Paru Sebelum Meninggal Dunia karena Kecelakaan Mobil
Diogo Jota sempat menjalani operasi paru-paru sebelum meninggal dunia. (Foto: Instagram/@diogoj_18)
A
A
A

DIOGO Jota sempat menjalani operasi paru-paru sebelum meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Operasi ini dijalani Diogo Jota pada Juni 2025 setelah membawa Tim Nasional (Timnas) Portugal juara UEFA Nations League A 2024-2025.

Efek menjalani operasi paru-paru ini, Diogo Jota tidak disarankan sang dokter untuk bepergian menggunakan pesawat untuk sementara waktu. Alhasil, saat hendak bertolak ke Inggris, Diogo Jota memilih naik kapal feri.

Diogo Jota bersama istri dan ketiga anaknya. (Foto: Instagram/@diogoj_18)
Diogo Jota bersama istri dan ketiga anaknya. (Foto: Instagram/@diogoj_18)

Ia berencana naik kapal feri melalui Pelabuhan Santander, Spanyol. Untuk menuju Santander, Diogo Jota diantar sang adik yang juga berstatus pesepakbola, Andre Silva.

Malang tak bisa ditolak, mobil yang ditumpangi Diogo Jota mengalami pecah ban saat hendak menyalip kendaraan lain. Akibatnya, mobil Diogo Jota terlempar keluar jalur dan menabrak pembatas jalan. Mobil Diogo Jota langsung terbakar dan merenggut nyawanya beserta Andre Silva.

1. Sempat Jalani Pemeriksaan Sebelum Kecelakaan

Lima jam sebelum kecelakaan, paru-paru Diogo Jota sempat diperiksa fisioterapis. Miguel Goncalves merupakan fisioterapis yang sempat memeriksa paru-paru pemain andalan Liverpool dan Timnas Portugal tersebut.

“Jota memberi tahu saya akan menjalani perjalanan sekira delapan jam. Ia merupakan sosok yang profesional dan seharusnya telah tiba di Santander,” kata Miguel Goncalves, Okezone mengutip dari Daily Mail.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174200/simak_adu_gaji_marselino_ferdinan_dengan_pratama_arhan-2CrR_large.jpg
Adu Gaji Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, Siapa Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174189/simak_adu_harga_pasaran_pemain_termahal_arab_saudi_firas_al_buraikan_dengan_jay_idzes-GfKn_large.jpg
Adu Harga Pasaran Pemain Termahal Arab Saudi Firas Al-Buraikan dengan Jay Idzes, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/51/3173743/simak_kata_kata_mathew_baker_usai_tanda_tangan_kontrak_profesional_dengan_melbourne_city_fc-t71I_large.jpg
Kata-Kata Mathew Baker Usai Tanda Tangan Kontrak Profesional dengan Melbourne City
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629003/profil-fermin-aldeguer-pembalap-muda-spanyol-penakluk-sirkuit-mandalika-jki.webp
Profil Fermin Aldeguer: Pembalap Muda Spanyol Penakluk Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/marco_bezzecchi_marc_marquez.jpg
Marco Bezzecchi Tabrak Marc Marquez hingga Patah Tulang, Bos Ducati Beri Komentar Pedas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement