Kisah Haru Diogo Jota, Striker Liverpool yang Jalani Operasi Paru-Paru Sebelum Meninggal Dunia karena Kecelakaan Mobil

Diogo Jota sempat menjalani operasi paru-paru sebelum meninggal dunia. (Foto: Instagram/@diogoj_18)

DIOGO Jota sempat menjalani operasi paru-paru sebelum meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Operasi ini dijalani Diogo Jota pada Juni 2025 setelah membawa Tim Nasional (Timnas) Portugal juara UEFA Nations League A 2024-2025.

Efek menjalani operasi paru-paru ini, Diogo Jota tidak disarankan sang dokter untuk bepergian menggunakan pesawat untuk sementara waktu. Alhasil, saat hendak bertolak ke Inggris, Diogo Jota memilih naik kapal feri.

Diogo Jota bersama istri dan ketiga anaknya. (Foto: Instagram/@diogoj_18)

Ia berencana naik kapal feri melalui Pelabuhan Santander, Spanyol. Untuk menuju Santander, Diogo Jota diantar sang adik yang juga berstatus pesepakbola, Andre Silva.

Malang tak bisa ditolak, mobil yang ditumpangi Diogo Jota mengalami pecah ban saat hendak menyalip kendaraan lain. Akibatnya, mobil Diogo Jota terlempar keluar jalur dan menabrak pembatas jalan. Mobil Diogo Jota langsung terbakar dan merenggut nyawanya beserta Andre Silva.

1. Sempat Jalani Pemeriksaan Sebelum Kecelakaan

Lima jam sebelum kecelakaan, paru-paru Diogo Jota sempat diperiksa fisioterapis. Miguel Goncalves merupakan fisioterapis yang sempat memeriksa paru-paru pemain andalan Liverpool dan Timnas Portugal tersebut.

“Jota memberi tahu saya akan menjalani perjalanan sekira delapan jam. Ia merupakan sosok yang profesional dan seharusnya telah tiba di Santander,” kata Miguel Goncalves, Okezone mengutip dari Daily Mail.