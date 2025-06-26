Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Cristiano Ronaldo Resmi Bertahan di Al Nassr hingga 2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 26 Juni 2025 |21:09 WIB
Cristiano Ronaldo resmi perpanjang kontrak di Al Nassr. (Foto: X/AlNassrFC)
RIYADH – Megabintang Tim Nasional (Timnas) Portugal, Cristiano Ronaldo resmi bertahan di Al Nassr. CR7 bakal terus bermain di Liga Arab Saudi hingga dua musim ke depan alias hingga akhir Juni 2027 mendatang.

Al Nassr berhasil meyakinkan mantan pemain Real Madrid itu untuk bertahan di Arab Saudi. Padahal ada isu Ronaldo bakal meninggalkan Al Nassr karena kontraknya yang berakhir di akhir Juni 2025 nanti.

1. Resmi Perpanjang Kontrak

Setelah sempat dirumorkan bakal hengkang, Al Nassr diketahui terus menyodorkan kontrak baru untuk Ronaldo. Pada akhirnya, Ronaldo luluh dan memutuskan berjuang bersama Faris Najd –julukan Al Nassr.

“Cristiano Ronaldo menandatangani kontrak baru di Al Nassr hingga Juni 2027, seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya,” bunyi keterangan dari pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, dikutip dari akun X (twitter) @FabrizioRomano, Kamis (26/6/2025).

“Semuanya disetujui dan disahkan hari ini saat Cristiano memutuskan untuk tetap memimpin proyek di Al Nassr dan rencana jangka panjang Liga Arab Saudi,” imbuh Romano.

Cristiano Ronaldo resmi perpanjang kontrak di Al Nassr. (Foto: X/AlNassrFC)
2. Belum Pensiun

Menarik tentunya melihat perpanjangan kontrak tersebut. Mengingat Cristiano Ronaldo saat ini sudah berusia 40 tahun.

Itu berarti saat kontraknya berakhir usia Ronaldo genap 42 tahun. Disaat pemain seusianya sudah pensiun, Ronaldo memilih terus berkarier di Arab Saudi.

 

Halaman:
1 2
      
