Profil Mikel Jauregizar, Pemain Bintang Athletic Bilbao yang Ngamuk Dibilang Keturunan Malaysia

PROFIL Mikel Jauregizar menarik untuk diulas. Sebab, pemain bintang Athletic Bilbao itu mengamuk dibilang keturunan Malaysia!

Beredar kabar beberapa waktu silam, Jauregizar memiliki darah keturunan Malaysia. Hal itu sempat membuat heboh karena sang pemain disebut akan mewakili Negeri Jiran di semifinal Liga Europa 2024-2025.

1. Tidak Punya Darah Malaysia

Gelandang Athletic Bilbao Mikel Jauregizar disebut punya darah Malaysia (Foto: Instagram/@mikeljau_6)

Isu itu sampai ke telinga media-media Spanyol. Mereka lantas mencoba mengorek informasi langsung dari Jauregizar yang bermain untuk Timnas Spanyol U-21 di Euro U-21 2025 atau Piala Eropa U-21.

Dengan lantang, pesepakbola berpaspor Spanyol itu membantah punya darah keturunan Malaysia. Ia pun heran orang-orang bisa mengarang cerita semacam itu.

“Mana mungkin (main untuk Timnas Malaysia). Itu hoaks. Teman saya mengirimi video seorang jurnalis yang mengarang cerita tentang saya yang disebut memiliki darah keturunan Malaysia. Orang-orang pandai mengarang,” kata Jauregizar, dikutip dari Marca, Kamis (26/6/2025).

2. Profil Mikel Jauregizar

Lantas, siapa Mikel Jauregizar? Pesepakbola kelahiran Bilbao, Spanyol, 13 November 2003 ini tengah jadi buah bibir di Negeri Matador. Ia digadang-gadang segera masuk Timnas Spanyol asuhan Luis de la Fuente.

Jauregizar mulai mencuat musim 2023-2024. Nama jebolan akademi Athletic Bilbao ini kian berkibar setelah cukup banyak mendapatkan jam terbang di bawah asuhan Ernesto Valverde pada 2024-2025.