Tinggalkan Al Nassr, Cristiano Ronaldo Berpeluang Balik ke Real Madrid?

MEGABINTANG Tim Nasional (Timnas) Portugal, Cristiano Ronaldo resmi meninggalkan Al Nassr di akhir Juni 2025 ini. Sejumlah klub pun dikaitkan dengan pesepakbola berusia 40 tahun tersebut, dan yang paling menarik Real Madrid dikabarkan menjadi salah satunya.

Ya, Ronaldo dan Al Nassr sepakat berpisah usai tak ada perpanjangan kontrak. Ronaldo yang sudah bermain di Liga Arab Saudi sejak 1 Januari 2023 itu akan segera berstatus bebas transfer.

1. Resmi Tinggalkan Al Nassr

Ronaldo sudah bersuara terkait masa depannya di Al Nassr. Melalui media sosial pribadinya, CR7 mengonfirmasi bahwa bab dengan Al Nassr telah berakhir.

Kendati demikian, Ronaldo menegaskan dirinya belum mau pensiun. Karena itulah kini banyak yang penasaran akan ke mana kapten Timnas Portugal itu akan berlabuh selanjutnya.

“Bab ini sudah berakhir. Ceritanya? Masih dalam proses penulisan (masih terus berkarier). Terima kasih untuk semuanya,” bunyi pernyataan Ronaldo di media sosial pribadinya, dikutip Jumat (30/5/2025).

Cristiano Ronaldo beraksi di laga Yokohama F Marinos vs Al Nassr (Foto: AFC)

2. Balik ke Real Madrid?

Sejumlah klub pun dikaitkan dengan Ronaldo, bahkan ada yang datang dari Liga Arab Saudi, yakni Al Hilal. Pasalnya dengan gaji Ronaldo yang saat ini sangat tinggi di Arab Saudi membuatnya menjadi penghalang bagi klub mana pun di luar negara Timur Tengah tersebut untuk merekrutnya.

Kecuali jika Ronaldo secara sukarela menerima penurunan gaji yang cukup besar. Jika tidak mau? Maka Ronaldo bisa mengambil opsi tetap bermain di Liga Arab Saudi, karena ada Al Hilal yang tertarik kepadanya.