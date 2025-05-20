Laga Arema FC vs Semen Padang Tetap Digelar di Stadion Kanjuruhan, Usai Insiden Pelemparan Batu

LAGA Arema FC vs Semen Padang dipastikan tetap digelar di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Tak ada perubahan venue pertandingan, usai terjadinya insiden pelemparan batu setelah Arema FC menjamu Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan pada pekan lalu.

Duel Arema FC vs Semen Padang akan menjadi laga terakhir atau pekan 34 Liga 1 musim 2024 - 2025. Pertandingan ini akan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

1. Stadion Kanjuruhan

Sedianya, Arema FC tak bersedia lagi bertanding di luar Stadion Kanjuruhan pasca insiden pelemparan batu ke bus Persik. Insiden itu terjadi pada Minggu 11 Mei 2025.

Tetapi, Arema FC dipastikan bertanding di Stadion Kanjuruhan saat menjamu Semen Padang. Kabar ini ditegaskan juga oleh Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Namun, pada laga melawan Semen Padang, Arema FC dipastikan bermain tanpa penonton. Hal ini terjadi karena sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

2. Pemilik Semen Padang

Jelang tandang ke markas Arema FC, pemilik Semen Padang, Andre Rosiade, beri psywar. Dia menyatakan keinginan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, datang ke kandang Arema FC, serta menggunakan wasit asing agar menjaga netralitas dan keadilan.

Pemintaan ini didasarkan kejadian di Piala Presiden 2017. Kala itu, pertandingan digelar di Stadion Kanjuruhan.