Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Tim Liga 1 Bersaing Ketat Rebut Tiket ke Kompetisi Asia, Dewa United Paling Diunggulkan!

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |03:05 WIB
3 Tim Liga 1 Bersaing Ketat Rebut Tiket ke Kompetisi Asia, Dewa United Paling Diunggulkan!
Dewa United kala berlaga. (Foto: Dewa United)
A
A
A

TIGA tim Liga 1 bersaing ketat rebut tiket ke kompetisi Asia. Dewa United pun paling diunggulkan.

Persaingan memperebutkan satu tempat tersisa di kompetisi Asia musim depan semakin memanas. Hingga menjelang pekan terakhir Liga 1 Indonesia 2024-2025, setidaknya ada tiga tim yang masih berpeluang finis di posisi kedua klasemen dan lolos ke ajang antarklub Asia.

Persis Solo vs Dewa United

Ketiga tim tersebut adalah Dewa United, Malut United, dan Persebaya Surabaya. Persib Bandung telah memastikan diri sebagai juara dan meraih satu tiket ke Asia, menyisakan satu slot lagi yang diperebutkan oleh tiga kontestan tersebut.

1. Dewa United Terdepan

Saat ini, Dewa United berada di posisi terdepan dalam perburuan tersebut. Klub besutan Jan Olde Riekerink itu menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 58 poin dari 33 pertandingan. Mereka hanya butuh tambahan dua poin dari satu laga terakhir untuk mengunci posisi runner-up.

Jika berhasil menang di pertandingan pamungkas, Dewa United dipastikan lolos ke kompetisi Asia tanpa perlu memedulikan hasil dari tim pesaing lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.webp
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Target Tinggi Nova Arianto di Timnas Indonesia U-20: Tembus Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement