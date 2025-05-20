3 Tim Liga 1 Bersaing Ketat Rebut Tiket ke Kompetisi Asia, Dewa United Paling Diunggulkan!

TIGA tim Liga 1 bersaing ketat rebut tiket ke kompetisi Asia. Dewa United pun paling diunggulkan.

Persaingan memperebutkan satu tempat tersisa di kompetisi Asia musim depan semakin memanas. Hingga menjelang pekan terakhir Liga 1 Indonesia 2024-2025, setidaknya ada tiga tim yang masih berpeluang finis di posisi kedua klasemen dan lolos ke ajang antarklub Asia.

Ketiga tim tersebut adalah Dewa United, Malut United, dan Persebaya Surabaya. Persib Bandung telah memastikan diri sebagai juara dan meraih satu tiket ke Asia, menyisakan satu slot lagi yang diperebutkan oleh tiga kontestan tersebut.

1. Dewa United Terdepan

Saat ini, Dewa United berada di posisi terdepan dalam perburuan tersebut. Klub besutan Jan Olde Riekerink itu menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 58 poin dari 33 pertandingan. Mereka hanya butuh tambahan dua poin dari satu laga terakhir untuk mengunci posisi runner-up.

Jika berhasil menang di pertandingan pamungkas, Dewa United dipastikan lolos ke kompetisi Asia tanpa perlu memedulikan hasil dari tim pesaing lainnya.