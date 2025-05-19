Catat! Ini Rute Pawai Juara Persib Bandung pada Akhir Pekan

Simak rute pawai juara Persib Bandung pada akhir pekan ini (Foto: Diskominfo Kota Bandung)

BANDUNG – Rute pawai juara Persib Bandung akhir pekan ini akhirnya terungkap. Iring-iringan perayaan juara Liga 1 2024-2025 itu akan dimulai dari Balai Kota Bandung dan berakhir di Gedung Sate pada Minggu 25 Mei.

Persib dipastikan menjadi juara Liga 1 2024-2025 sejak awal Mei. Mereka akan menggelar pawai juara pada Minggu 25 Mei 2025 siang WIB, yang diprediksi akan dihadiri ribuan Bobotoh.

1. Rute Sudah Final

Skuad Persib Bandung berfoto jelang laga Liga 1 2024-2025 (Foto: Persib Bandung)

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengatakan, saat ini seluruh keputusan teknis pawai Persib juara sudah final. Tidak akan ada lagi perubahan hingga hari pelaksanaan nanti.

“Alhamdulillah, tadi kami rapat akhir untuk memutuskan persiapan di tanggal 24 dan 25. Fokus utama adalah konvoi di tanggal 25, termasuk pengamanan, rute, dan teknisnya. Semua sudah diputuskan tanpa ada perubahan lagi,” ujar Erwan di Gedung Sate, Bandung, Senin (19/5/2025).

Rute pawai akan dimulai dari Balai Kota Bandung. Lalu, iring-iringan akan menyusuri Jalan Wastukencana ke Jalan LLRE Martadinata.

Setelah itu, pawai akan dilanjutkan ke Jalan Ir. H. Djuanda (Dago), melewati perempatan Sulanjana. Kemudian, rutenya akan masuk ke Jalan Diponegoro, ke Jalan Cilamaya, dan berakhir di Gedung Sate melalui Jalan Banda.

Di Gedung Sate, para pemain dan ofisial akan melakukan Ishoma (istirahat, sholat, dan makan). Lalu, selebrasi akan digelar di rooftop pukul 13.00 WIB sebelum turun ke panggung utama untuk menyapa Bobotoh.

2. Pemkot Bandung Siap

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, memastikan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mendukung penuh jalannya pawai Persib juara ini. Pihaknya akan menyosialisasikan kegiatan secara luas agar tidak mengganggu aktivitas warga.

“Insya Allah kami siapkan Bandros untuk ikut mengangkut peserta pawai. OPD terkait juga dikerahkan, termasuk pengamanan sepanjang rute hingga acara selesai,” kata Erwin.