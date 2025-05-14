3 Klub Top yang Kepincut dengan Rodrygo Goes, Nomor 1 Liverpool!

TIGA klub top yang kepincut dengan Rodrygo Goes menarik diulas. Salah satunya klub raksasa Liga Inggris, yakni Liverpool.

Masa depan Rodrygo Goes di Real Madrid memang tengah ramai dispekulasikan. Dia disebut-sebut berpotensi dilepas Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2025.

Dilansir dari Fichajes, Rabu (14/5/2025), Rodrygo Goes kabarnya hanya akan dilepas Madrid jika ada tawaran mencapai 100 juta euro atau sekira Rp18 triliun. Madrid tak ragu melepasnya demi menggaet pemain kunci yang dapat membuat skuad makin tangguh musim depan.

Kini, nama Rodrygo Goes pun dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa. Lantas, tim mana sajakah itu?

Berikut 3 klub top yang kepincut dengan Rodrygo Goes:

3. PSG

Salah satu klub top yang kepincut dengan Rodrygo Goes adalah Paris Saint-Germain (PSG). Tim rakasasa Prancis ini dikabar sedang memantau dengan cermat situasi Rodrygo di Madrid.

PSG siap menggaet sang pemain jika peluang terbuka. Sebab, Rodrygo Goes memang punya talenta hebat. Pemain berusia 24 tahun itu sudah bukukan 13 gol dan 10 assist dari 50 penampilannya di berbagai kompetisi musim ini bersama Madrid.

Rodrygo Goes pun mungkin akan tergiur untuk gabung PSG. Pasalnya, tim itu tampil ciamik musim ini hingga bahkan lolos ke final Liga Champions 2024-2025. Mereka tinggal selangkah lagi merebut gelar juara jika berhasil kalahkan Inter Milan di babak final.

2. Manchester City

Kemudian, ada Manchester City. Klub rakasasa Inggris ini juga kepincut bintang muda Real Madrid, Rodrygo Goes.

Kehadiran Rodrygo Goes tentunya diharapkan bisa membuat Madrid makin tangguh dalam menatap persaingan musim depan. Pasalnya, musim ini, pasukan Josep Guardiola memang harus melalui musim dengan terseok-seok. Bahkan, di pentas Liga Inggris, mereka masih tercecer di posisi keempat dengan 65 poin.