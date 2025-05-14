Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

3 Klub Top yang Kepincut dengan Rodrygo Goes, Nomor 1 Liverpool!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |19:46 WIB
3 Klub Top yang Kepincut dengan Rodrygo Goes, Nomor 1 Liverpool!
Rodrygo Goes kala membela Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

TIGA klub top yang kepincut dengan Rodrygo Goes menarik diulas. Salah satunya klub raksasa Liga Inggris, yakni Liverpool.

Masa depan Rodrygo Goes di Real Madrid memang tengah ramai dispekulasikan. Dia disebut-sebut berpotensi dilepas Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2025.

Dilansir dari Fichajes, Rabu (14/5/2025), Rodrygo Goes kabarnya hanya akan dilepas Madrid jika ada tawaran mencapai 100 juta euro atau sekira Rp18 triliun. Madrid tak ragu melepasnya demi menggaet pemain kunci yang dapat membuat skuad makin tangguh musim depan.

Kini, nama Rodrygo Goes pun dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa. Lantas, tim mana sajakah itu?

Berikut 3 klub top yang kepincut dengan Rodrygo Goes:

3. PSG

Rodrygo Goes. reuters

Salah satu klub top yang kepincut dengan Rodrygo Goes adalah Paris Saint-Germain (PSG). Tim rakasasa Prancis ini dikabar sedang memantau dengan cermat situasi Rodrygo di Madrid.

PSG siap menggaet sang pemain jika peluang terbuka. Sebab, Rodrygo Goes memang punya talenta hebat. Pemain berusia 24 tahun itu sudah bukukan 13 gol dan 10 assist dari 50 penampilannya di berbagai kompetisi musim ini bersama Madrid.

Rodrygo Goes pun mungkin akan tergiur untuk gabung PSG. Pasalnya, tim itu tampil ciamik musim ini hingga bahkan lolos ke final Liga Champions 2024-2025. Mereka tinggal selangkah lagi merebut gelar juara jika berhasil kalahkan Inter Milan di babak final.

2. Manchester City

Pep Guardiola empat kali juara Piala Super Eropa (Foto: Reuters/Stoyan Nenov)

Kemudian, ada Manchester City. Klub rakasasa Inggris ini juga kepincut bintang muda Real Madrid, Rodrygo Goes.

Kehadiran Rodrygo Goes tentunya diharapkan bisa membuat Madrid makin tangguh dalam menatap persaingan musim depan. Pasalnya, musim ini, pasukan Josep Guardiola memang harus melalui musim dengan terseok-seok. Bahkan, di pentas Liga Inggris, mereka masih tercecer di posisi keempat dengan 65 poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/51/1646055/rcti-berambisi-catatkan-gelar-kelima-turnamen-basket-mnc-sports-competition-pli.jpg
RCTI Berambisi Catatkan Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Bongkar Rahasia Sukses MotoGP Mandalika 2025: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement