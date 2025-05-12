Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United Ingin Bajak 4 Pemain Persib Bandung, Ini Respons Manajemen Pangeran Biru

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 12 Mei 2025 |21:46 WIB
Malut United Ingin Bajak 4 Pemain Persib Bandung, Ini Respons Manajemen Pangeran Biru
Beckham Putra masuk dalam salah satu daftar pemain yang diincar Malut United. (Foto: Instagram/beckham_put7)
BANDUNG – Manajemen Persib Bandung sadar ada empat pemain mereka yang tengah diincar oleh Malut United. Namun, Persib tak mau berbicara lebih jauh lantaran Liga 1 2024-2025 masih berjalan.

1. Pemain Persib Bandung Diincar Malut United

Berdasarkan kabar yang beredar di media sosial, keempat pemain Persib Bandung yang diincar Malut United ini terdiri dari tiga pemain asing dan satu pemain lokal.

Tiga pemain asing itu masing-masing adalah Ciro Alves, Tyronne del Pino Ramos dan David da Silva. Sementara satu pemain lokalnya adalah Beckham Putra Nugraha.

Malut United bahkan dikabarkan siap menggelontorkan dana yang besar agar keempat pemain itu berkeinginan untuk bergabung dengan tim asal Maluku Utara ini. Tentu hal itu menjadi sebuah kabar buruk untuk Persib.

Malut United yang berstatus tim debutan di Liga 1 2024-2025 memang berhasil membuat kejutan di musim ini. Bukan tidak mungkin Laskar Kie Raha -julukan Maluit United- jadi pesaing kuat Persib musim depan. 

Ciro Alves (Foto: Instagram/@persib)
Ciro Alves (Foto: Instagram/@persib)

2. Sikap Persib Bandung

Menyikapi kabar tersebut, manajemen Persib Bandung memilih untuk tidak banyak berkomentar. Sebab tim berjulukan Maung Bandung ini masih ingin fokus menghadapi dua laga sisa di Liga 1 musim ini.

“Nanti tunggu selepas musim berakhir ya,” ujar Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, Senin (12/5/2025).

 

