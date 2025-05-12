Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kondisi Terkini Pelatih Persik Kediri Divaldo Alves yang Jadi Korban Insiden Pelemparan Bus

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 12 Mei 2025 |12:05 WIB
Kondisi Terkini Pelatih Persik Kediri Divaldo Alves yang Jadi Korban Insiden Pelemparan Bus
Simak kondisi terkini pelatih Persik Kediri Divaldo Alves yang jadi korban insiden pelemparan batu (Foto: Persik Kediri)
A
A
A

MALANG – Kondisi terkini pelatih Persik Kediri Divaldo Alves yang menjadi korban insiden pelemparan bus oleh suporter Arema FC terus dipantau. Ia kini sudah berada di Kediri, Jawa Timur.

Alves dan timnya sudah pulang ke Kediri pada Minggu 11 Mei 2025 pukul 21.06 WIB. Mereka dikawal ketat oleh aparat keamanan gabungan dari Brimob Polda Jawa Timur, jajaran Polres Malang, Kediri, dan Blitar, manajemen Arema FC, petinggi Aremania, hingga panitia pelaksana pertandingan.

1. Luka di Kepala

Bus Persik Kediri dilempar batu saat keluar dari Stadion Kanjuruhan. (Foto: Avirista/Okezone)
Bus Persik Kediri dilempar batu saat keluar dari Stadion Kanjuruhan. (Foto: Okezone/Avirista Midaada)

Sang pelatih dan asistennya saat kejadian duduk di bangku depan sebelah kiri. Tapi ketika akan keluar area Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, sejumlah lemparan batu mengarah ke bus yang dinaiki Persik.

Alves mengatakan, luka yang diterimanya bukan karena terkena lemparan batu. Ia menderita luka di bagian kepala akibat aksi tersebut.  

"Saya bukan kena batu, kena kaca-kacanya di atas saya sama coach Antony tapi sebenarnya oke no problem," ucap Alves, dikutip Senin (12/5/2025).

Pria asal Portugal itu menjelaskan, di dalam bus saat pulang ke hotel, memang terdapat pecahan kaca dari lemparan batu yang diterima timnya. Lemparan batu itu terjadi saat masih di pintu keluar halaman stadion menuju ke hotel.

 

Halaman:
1 2
      
