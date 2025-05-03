Timnas Indonesia Pilih Lawan Uzbekistan atau Malaysia pada September 2025?

TIMNAS Indonesia pilih lawan Timnas Uzbekistan atau Timnas Malaysia pada September 2025? Sebab, ada jadwal kosong sekalipun melaju ke putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Banyak kabar beredar mengenai turnamen mini yang akan digelar di Indonesia. Dua negara yakni Timnas Lebanon dan Timnas Malaysia disebut diundang untuk tampil.

1. Mengisi Kekosongan

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Turnamen mini tersebut direncanakan digelar untuk mengisi kekosongan jadwal FIFA Matchday September 2025. Sebab, menurut jadwal, babak keempat baru digelar pada Oktober 2025.

Sementara, kalender AFC menetapkan September 2025 sebagai Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Bisa dibilang Timnas Indonesia akan punya jadwal kosong.

2. Pemanasan

Tentu menggelar turnamen mini dengan mengundang lawan berkualitas jadi opsi yang bagus. Sebab, dua pertandingan itu bisa jadi pemanasan sekaligus pematangan menuju babak keempat kualifikasi.

Soal lawan, tentu harus disesuaikan dengan tim-tim yang akan dihadapi pada Oktober 2025, semisal Timnas Indonesia lanjut ke babak keempat kualifikasi. Bila lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, maka level tim yang akan diajak beruji coba bisa lebih tinggi lagi.