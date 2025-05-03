Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Sempat Diganggu Hujan, Badai Pasifik Menang 2-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |18:22 WIB
Hasil Persita Tangerang vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Sempat Diganggu Hujan, Badai Pasifik Menang 2-0
PSBS Biak menang 2-0 di kandang Persita Tangerang kendati laga sempat dihentikan karena cuaca buruk (Foto: Instagram/@psbsofficial)
A
A
A

TANGERANG – Hasil Persita Tangerang vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (3/5/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Badai Pasifik.

Dua gol PSBS dicetak oleh Alexsandro (21’, 44’). Duel tersebut sempat diganggu hujan sehingga dihentikan sementara di awal babak kedua.

Persita Tangerang vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psbsofficial)
Persita Tangerang vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psbsofficial)

Jalannya Pertandingan

PSBS Biak Numfor bermain ofensif sejak bunyi peluit babak pertama dimulai. Mereka bermain efektif untuk menekan pertahanan Persita Tangerang. 

Sedangkan, tim tuan rumah masih kesulitan menemukan pola permainan terbaik. Alhasil, PSBS Biak mengontrol permainan hingga memasuki menit ke-20. 

Pada menit ke-21, gol yang ditunggu-tunggu akhirnya hadir. Adalah Alexsandro (21') yang mampu membuat Badai Pasifik unggul atas Persita 1-0.

Usai gol tersebut, Pendekar Cisadane mencoba keluar dari tekanan. Eber Bessa dan Dafiq Firdaus menjadi andalan untuk menciptakan peluang. 

Namun sayang, upaya anak asuh Fabio Lefundes berakhir sia-sia. Sedangkan, serangan PSBS Biak efektif untuk mengancam gawang tim tuan rumah. 

Pada pengujung laga babak pertama, PSBS Biak mampu menambah keunggulan. Alexsandro (44') kembali menjadi aktor dibalik gol tersebut. 

Tandukkannya tak mampu dihalau Igor Rodrigues, PSBS Biak unggul 2-0. Pada akhirnya, PSBS Biak berhasil mengunci keunggulan atas Persita di babak pertama 2-0.

 

Halaman:
1 2
      
