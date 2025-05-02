Hasil Malut United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Kalah 0-1, Maung Bandung Harus Tunda Pesta Juara!

HASIL Malut United vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- harus tunda pesta juara Liga 1 2024-2025.

Pasalnya, Persib Bandung kalah dengan skor 0-1. Main di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Jumat (2/5/2025) malam WIB, gol semataa wayang Malut United dicetak Wahyu Prasetyo (65’).

Persib sendiri harus main dengan 10 orang saja dalam laga ini. Pasalnya, Ciro Alves dikartu merah wasit.

Hasil ini membuat Persib harus tunda pesta juaranya. Dia diketahui membutuhkan kemenangan atas Malut United di laga pekan ke-31 Liga 1 2024-2025 ini untuk kunci gelar juara. Dengan kemenangan, total perolehan poin Persib menjadi 67 poin. Jumlah itu takkan mungkin dikejar oleh klub lain.

Selanjutnya, Persib Bandung akan hadapi Barito Putera di Liga 1 2024-2025. Laga itu akan digelar di markas Persib pada Jumat, 9 Mei 2025 pukul 19.00 WIB. Persib berpeluang kunci gelar juara di laga tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji di awal laga. Malut United tampak tak ingin membuat Persib meraih kemenangan dengan mudah di markasnya.

Meski begitu, Persib tetap tampil trengginas. Mereka intens tebar serangan sejak awal laga. Peluang emas untuk cetak gol pun didapat pada menit ketiga.

Gustavo Franca berhasil sambut bola sepak pojok dari Marc Klok. Sayangnya, bola sundulannya masih belum bisa membuat bola bersarang ke gawang Malut United.

Malut United pun tak tinggal diam. Sesekali mereka bangun serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu. Tetapi, solidnya pertahanan Persib membuat gol tak kunjung tercipta.

Pada menit ke-27, Yakob Sayuri hadirkan ancaman berbahaya ke gawang Persib. Dia lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola masih melenceng dari gawang.

Persib nyaris buka keunggulan pada menit ke-33. Ryan Kurnia yang sudah berada di depan gawang Malut United lepaskan tendangan ke gawang lawan. Sayangnya, tendangannya masih melenceng tipis dari gawang. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.