LIGA SPANYOL

3 Calon Pelatih Real Madrid Pengganti Carlo Ancelotti, Nomor 1 Kandidat Terkuat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |16:44 WIB
3 Calon Pelatih Real Madrid Pengganti Carlo Ancelotti, Nomor 1 Kandidat Terkuat!
Carlo Ancelotti tinggalkan Real Madrid pada musim panas 2025. (Foto: Instagram/@mrancelotti)
SEBANYAK 3 calon pelatih Real Madrid pengganti Carlo Ancelotti akan diulas Okezone. Kontrak Carlo Ancelotti bersama Real Madrid berakhir pada 30 Juni 2026. Namun, menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti akan gabung Timnas Brasil pada Juni 2025.

“Carlo Ancelotti dan Brasil telah mencapai kesepakatan verbal untuk menjadi pelatih Selecao. Kesepakatan berlaku dari Juni dan tidak setelah Piala Dunia Klub 2025,” kata Fabrizio Romano di akun Instagram-nya, @fabriziorom.

Alhasil, Real Madrid akan dipimpin pelatih anyar saat mengarungi Piala Dunia Klub 2025 di Amerika Serikat pada 14 Juni hingga 13 Juli 2025. Lantas, siapa yang akan mengisi posisi pelatih Real Madrid nantinya?

Berikut 3 calon pelatih Real Madrid pengganti Carlo Ancelotti:

3. Santiago Solari

Santiago Solari. laman resmi Madrid

Santiago Solari sejak 2022 menjabat posisi Direktur Sepakbola Real Madrid. Mengutip dari TNT, di musim panas ini atau ketika Los Blancos ambil bagian di Piala Dunia Klub 2025, Santiago Solari berpotensi turun gunung sebagai pelatih.

Ia akan menjabat pelatih Real Madrid hingga Xabi Alonso mendarat pada Juli 2025. Di musim 2018-2019, Santiago Solari pernah bertugas sebagai pelatih caretaker Real Madrid. Dari 28 pertandingan, juru taktik asal Argentina ini mengantarkan Real Madrid 18 menang, dua imbang dan delapan kalah dari 28 pertandingan.

2. Raul Gonzalez

Raul Gonzalez EFE

Raul Gonzales yang kini menjabat sebagai pelatih Real Madrid Castilla atau B, berpeluang dipromosikan sebagai juru taktik tim senior. Berstatus sebagai legenda Real Madrid, Raul dapat mengemulasikan kesuksesan Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane sempat menjadi pelatih Real Madrid B sebelum diangkat sebagai juru taktik tim senior. Meski minim pengalaman melatih, Zidane berhasil mengantarkan Real Madrid juara Liga Champions tiga musim beruntun.

 

