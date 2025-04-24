Kunjungi Emil Audero di Palermo, Alex Pastoor: Pertemuan Berharga

ASISTEN Pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, mengunjungi Emil Audero di Palermo, Italia, pada akhir pekan. Ia menyebut pertemuan itu menyenangkan dan berharga.

Pastoor saat ini tengah berada di Eropa. Ia kedapatan mengunjungi sejumlah pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Benua Biru, termasuk Audero.

1. Ditunda

Emil Audero berkostum Palermo hingga akhir musim 2024-2025 (Foto: Instagram/@emil_audero)

Pria asal Belanda itu mengunjungi Audero menjelang tampil membela Palermo. Namun, pertandingan melawan Carrarese itu batal karena menghormati wafatnya Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus pada 21 April 2025.

"Kami mengunjungi kiper kami Emil Audero dan kami mengadakan pertemuan yang menyenangkan dan berharga," kata Pastoor dalam unggahan instagram pribadinya (@alex.pastoor), dikutip Kamis (24/4/2025).

"Karena wafatnya Paus, pertandingan Palermo melawan Carrarese dibatalkan," tambah eks pelatih Almere City FC itu.