HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Tolak Menyerah Buru Titel Juara Liga 1 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |04:47 WIB
Persebaya Surabaya Tolak Menyerah Buru Titel Juara Liga 1 2024-2025
Persebaya Surabaya tolak menyerah memburu titel juara Liga 1 2024-2025 (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Persebaya Surabaya tolak menyerah memburu titel juara Liga 1 2024-2025. Sebab, secara matematis, mereka masih mungkin mengejar perolahan poin Persib Bandung.

Saat ini, Skuad Bajul Ijo berada di posisi ketiga klasemen Liga 1 2024-2025 dengan 52 poin. Di posisi kedua diduduki Dewa United dengan 53 angka, sedangkan di puncak klasemen Persib dengan nilai 61.

1. Kemenangan

Dejan Tumbas di laga Persebaya Surabaya vs Madura United. (Foto: Media Officer Persebaya)

Penyerang Persebaya, Flavio Silva mengatakan, kemenangan dalam sisa laga adalah target utama. Ia pastikan tim berkostum hijau itu akan memperjuangkan hal tersebut.

Tim asuhan Paul Munster itu baru saja menang 1-0 atas Madura United. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu 20 April 2025.

“Kami punya ambisi untuk posisi setinggi-tingginya di klasemen. Tapi kami akan mendatangi posisi itu dengan pertandingan demi pertandingan," kata Flavio dilansir dari laman PT LIB, Kamis (24/4/2025).

 

Halaman:
1 2
      
